Et voilà, après deux jours de compétition intensive le Bocuse d'Or a été attribué pour la première fois de son histoire à l'équipe des Etats Unis et à son chef Mathew Peters. Sur la seconde place du podium, le Bocuse d'argent revient à la Norvège et enfin le Bocuse de bronze à l'Islande.

Mais alors la France et la Hongrie me direz-vous... Et bien elles sont toutes les deux aux pieds du podium et ont toutes deux remporté deux prix.

L'équipe hongroise emmenée par le charismatique chef Tamas Széll a remporté le prix du plus beau poster et surtout le prix spécial du plateau c'est à dire le meilleur plat de viande, ou plus exactement de volaille pour cette année. Il faut aussi rappeler que cette équipe avait remporté la compétition européenne du concours en mai dernier à Budapest.