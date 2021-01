Sortie du premier EP "Holdudvar" du duo Max & Kata : amour, patience et persévérance pour accompagner 2021

Max et Kata ont fondé leur duo en 2017 à l'occasion de leur participation au Bartók Béla Eleven Ősz Fesztival. Réunis par un amour commun de la chanson à texte et du mélange culturel, les deux musiciens partagent avant tout une passion pour la musique, véritable bulle d'oxygène dans laquelle ils peuvent se ressourcer. Ce sont d'abord des guitaristes mais leur musique fait aussi appel à du violon, de la basse, des percussions ou encore de l'harmonica. Le tout donne des chansons au style acoustique très doux.

Le duo habitué aux concerts, avec notamment des participations au célèbre Sziget Festival ou au festival de musique de rue de Veszprém, a finalement décidé de se lancer dans le projet d'un album. Cet EP est intitulé "Holdudvar", soit littéralement "Jardin de lune", un jardin secret où se retrouvent les personnes éloignées les unes des autres, un titre résumant bien cette année 2020 qui s'achève. Certaines chansons sont chantées dans les deux langues tandis que d'autres ne sont qu'en français ou qu'en hongrois et les paroles explorent les multiples facettes de l'amour, dans les bons comme les mauvais jours. Leurs inspirations sont diverses, que ce soit des expériences personnelles comme des idées venues d'une autre œuvre qui leur a plu, de l'actualité ou encore des hasards de la vie. En général, le duo se laisse porter par la composition musicale avant d'y intégrer des paroles.

Le résultat est un EP entièrement auto-produit issu d'un travail qui remonte jusqu'à 2015 pour certaines compositions. La crise du Covid a également permis d'y consacrer plus de temps et de peaufiner les détails. Maintenant qu'il est sorti, le duo espère pouvoir retrouver rapidement son public qui lui manque tout en travaillant sur de nouvelles chansons qui, peut-être, feront l'objet d'un album.

En attendant, les deux artistes comptent participer l'année prochaine à plusieurs concours de chansons françaises comme, par exemple, le prestigieux Prix Georges Moustaki à la Sorbonnes ou le Pic d'Or à Tarbes. On leur souhaite de la chance et du courage pour ces projets et on vous invite à écouter les morceaux de cet EP disponibles sur Youtube, Spotify ou Deezer.

Youtube : https://cutt.ly/GhIhkKK

Spotify: https://cutt.ly/eg1LGGX

Deezer: https://cutt.ly/XrAUixO