Pour célébrer son jubilé, l’Orchestre du Festival de Budapest nous promet une saison riche en événements

Présentation par Iván Fischer

Reprise d’une coutume sympathique : après une longue interruption, le chef Iván Fischer nous invite dans ce qu’il appelle son „appartement de scène” („Színházlakás”). Situé face à l’opéra, ce fut jadis le cadre de son enfance. S’il n’y réside plus, il l’a néanmoins conservé comme „théâtre” de ses rencontres avec la presse et le public.

En introduction, Orsolya Erdődy, directrice de l’Orchestre, nous rappelle les événements qui ont accompagné le jubilé de la formation qui vient de fêter son quarantième anniversaire (1): concert géant dansant donné sur la place des Héros devant 10 000 personnes, suivi d’un concert „surprise” donné à Noël puis au premier de l’An avec la participation de 170 choristes amateurs.

Pour sa part, Iván Fischer commence par nous présenter l’opéra qui sera choisi cette saison pour figurer au programme : „Ariadne auf Naxos” de Richard Strauss sur un livret de Hugo von Hoffmannstahl (agrémenté de la suite du Bourgeois gentilhomme). Non sans humour, Fischer, évoquant la „dépression” dont souffre l’héroïne délaissée, nous annonce l’intervention, aux côtés d’une troupe de tragédie, d’un ensemble de comedia dell arte conforté par un troisième intervenant (non prévu dans le livret) destinés à remonter le moral de la pauvre sur fond de chorégraphie. Le tout dans une mise-en-scène co-produite par Fischer. Trois représentations : à Budapest (Palais des Arts, Müpa) en septembre, repris en Italie au festival de Spoletto et à Vicenze. Pour ce qui concerne les concerts, à signaler un temps fort avec les deuxième „Résurrection” et cinquième symphonies de Mahler. Cycle qui sera complété par la Première de Brahms et la Septième de Dvořák. Autre temps fort, un festival Prokofiev où seront donnés sur trois journées (17-19 mars) les trois concertos (le Russe Igor Levit en soliste), deux symphonies (1re, 5e) et la suite Cendrillon.

Pour la série „Passerelles à travers l’Europe”, le „pays invité” cette année ne sera autre que l´Union européenne elle-même. Ceci pour accompagner la présidence de l’Union qui sera assumée à partir de juin par la Hongrie. Avec un concert donné en commun avec l’Orchestre des jeunes de la Communauté européenne au cours duquel sera créé un concerto de violon (suite de danses) composé par Iván Fischer avec l’Ukrainienne Diana Tishchenko en soliste (septembre).

De nombreux chefs et solistes invités cette année. Parmi les chefs étrangers appelés à diriger l’Orchestre, Orsolya Erdődy nous cite Jakub Hrûsa sur un programme de musique tchèque, mais aussi le Colombien Andrés Orozco-Estrada ou encore le Britannique Robin Ticciati. A signaler encore un habitué de marque, Jordi Savall et la violoniste japonaise Midori Seiler dans un concert de musique baroque. Pour ne pas être en reste, signalons la présence du Hongrois Gábor Takács-Nagy qui continuera sur sa lancée Haydn-Mozart. Parmi les solistes, Renaud Capuçon viendra enchanter le public dans le Concerto de Mendelssohn (sur un instrument Guarnieri de 1737). Les pianistes Kirill Gernstein (Amérique) dans le 1er concerto de Brahms et Francesco Piemontesi (Suisse) dans le 4e de Beethoven.

Puisque d’anniversaire nous avons parlé, signalons que Fischer et ses musiciens fêtent cette année les dix ans de l’institution des „concerts en communautés” (közösségi koncertek) : intervention dans les écoles, maisons de retraite, hôpitaux, synagogues, concerts pour autistes, concerts „cacao” (enfants), „midnight concerts” (jeunes) dont la série sera bien sûr poursuivie.

Poursuite également des tournées (largement entamées) avec entre autres un concert prévu en novembre à la Philharmonie de Paris avec András Schiff en soliste.

Il resterait encore beaucoup à dire… Signalons seulement ici la présentation d’affiches originales consacrées à des solistes de l´orchestre destinées à mettre en valeur leur talent. Pour terminer, le violoniste István Kádár nous a servi en première, accompagné au piano, un mouvement d’un concerto spécialement écrit à son intention par le Hongrois Zoltán Kovács.

Une saison qui s’annonce donc riche et variée agrémentée de nombreux temps forts. Pour notre plaisir et celui d’un public fidèle qui, après les déboires du Covid, retrouvera ses musiciens favoris.

Pierre Waline

(1): fondé en commun par Iván Fischer et son ami Zoltán Kocsis, l´Orchestre du Festival de Budapest (BFZ) donna son premier concert le jour de Noël 1983.