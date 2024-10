Peter Bence au Grand Rex, c’est « Pianosphérique » !

Ce vendredi 4 octobre dernier jouait le pianiste hongrois Peter Bence sur la mythique scène parisienne du Grand Rex. Retour sur l’évènement.

19h, 2e arrondissement de Paris. La façade du Grand Rex s’illumine aux couleurs de la pochette du dernier album de Peter Bence, « PianoSphere ». Les portes du plus grand cinéma d’Europe s’ouvrent.

20h, début du show. Peter Bence arrive sur la scène qui abrite son piano. Les lumières vacillent, et les premières notes se font entendre. Le musicien commence par ses compositions. Le public l’accueille chaleureusement – il nous salue et nous remercie en français ! Très vite, les compositions laissent place aux reprises. De Harry Potter à « Dance Monkey » en passant par Queen, toute la pop culture défile. Des bandes originales de cinéma, des hits cultes des années 1980 et d’autres plus récents, il y en a pour tous les goûts musicaux. Seul sur scène et détendu, Peter Bence ponctue son concert d’anecdotes, de blagues, mais demeure très impressionnant et concentré lorsque le temps de se produire est venu. Pour faire entendre des percussions, il martèle tout autant les touches que la structure du piano.

Le pianiste nous réserve une surprise : le violoncelliste slovène Luka Šulić débarque. Les deux musiciens interprètent ensemble « Moon River », du film Breakfast at Tiffany ‘s. Un moment particulièrement enchanteur dans la salle.

Évidemment, Peter Bence a également joué ses plus gros succès : « Africa » de Toto, ainsi que « Despacito », de Luis Fonsi.

22h, le show se termine sur un standing ovation du public et plusieurs rappels. Petits et grands semblent avoir passé unanimement un bon moment. Nous aussi.

Peter Bence poursuit sa tournée mondiale à Prague, Helsinki, Tempere, et termine l’année 2024 à Budapest – Au MV Dome Arena, le 7 décembre - avant de reprendre les concerts en 2025. A ne pas manquer.

Siloé Lemaître