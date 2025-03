Orchestre du Festival de Budapest (BFZ): une saison 2025-26 riche en promesses

Pour nous présenter la saison 2025-26 de son orchestre, le chef Iván Fischer nous a reçus sur la scène du grand auditorium du Palais des Arts de Budapest (Müpa, salle Bartók) (1). Où il venait précisément de diriger la répétition d’un concert Prokofiev donné ce soir: les premier et quatrième concertos avec le jeune pianiste germano-russe Igor Levit en soliste (2).

Une saison qui débutera d’emblée par un temps fort avec une série de trois représentations de Don Juan en septembre. Un opéra déjà donné à plusieurs reprises, mais cette fois-ci dans une version totalement renouvelée et faisant appel à une brillante équipe internationale. Après Budapest, l’opéra sera également donné à l’étranger (Vicenze, Baden-Baden). Une programmation qui s’inscrit dans une trilogie qui comprendra La Flûte enchantée en 2026, suivie des Noces de Figaro en 2027. Parmi les chanteurs invités, nous citerons entre autres les barytons italiens André Schuen (Don Juan) et Luca Pisaroni (Leporello) ou encore la soprano suédoise Maria Bengtsson (Donnna Anna). Représentations qui seront à chaque fois suivies d’un dîner thématique. Et pour marquer le coup, les responsables du lieu accompagneront ces représentations par trois projections de films culte sur le sujet. Seront également donnés un ballet (Gluck), ainsi qu’une série de conférences autour du personnage de Don Juan. Bref, une première. Autre nouveauté, également en septembre, deux soirées consacrées à Béla Bartók. Ici encore, présenté sous une forme inédite avec entre autres Le Madarin merveilleux (concert) et Barbe bleue (chorégraphie). Autre temps fort, la Troisième symphonie de Mahler avec la contralto allemande Gerhild Romberger en soliste, qui sera également donnée devant le public américain. Dernier temps fort, enfin, une représentation exceptionnelle de l’Oratorio de Noêl le 26 décembre avec la participation du Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe) et de Julian Prégardien parmi les solistes, sous la direction d’Iván Fischer.

Pour le reste, nous signalerons la poursuite de la série Haydn-Mozart, ainsi que la suite des concerts de musique baroque. Sans oublier les concerts destinés à la jeunesse (concerts cacao pour les plus jeunes, concerts de minuit) et déplacements auprès des séniors (maisons de retraite, hôpitaux). Sans oublier non plus en mai la venue de deux grands spécialistes de Wagner, la soprane italienne Anja Kampe et le baryton-basse allemand Hanno Müller-Brachmann dans des extraits de la Walkyrie.

Parmi les invités de marque, signalons la violoniste japonaise Akiko Suwanai dans le concerto de Saint-Saëns ou encore la Russe Alina Ibragimova dans le concerto en ré de Beethoven, Aleksander Sitkovetsko dans le 3e concerto de Haydn, notre compatriote Xavier de Maistre (concerto pour harpe de l’Argentin Ginastera, une première). Un autre compatriote, le violoniste Julien Chauvin dans un concert de musique baroque. Parmi les chefs, l’Américain David Robertson ou encore Marek Janowski qui n’est plus à présenter, et encore d’autres noms que nous ne saurions tous citer (tels Jörg et Caroline Widmann).

Poursuite également des tournées sur trois continents (États-Unis, Canada, Chine, Europe).

Comme l’on voit, une saison qui s’annonce riche en événements et nouveautés, marquée par le souci du chef, après plus de quarante années d’existence, de renouveler constamment sa formation, d’aller au-devant de son public en lui offrant de nouvelles découvertes avec un visage toujours neuf.

Pierre Waline

Photo: Attila Nagy

(1): le Palais des Arts qui vient de fêter les vingt années de son ouverture, au cours desquelles l’Orchestre du Festival, qui y a établi „domicile”, s’y est régulièrement produit.

(2): dernière de trois soirées consacrées aux cinq concertos dans le cadre d’un mini festival Prokofiev (également donné à Vienne).