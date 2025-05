Opéra de Budapest, saison 2025-26: La création contemporaine à l’honneur au côté des grands classiques du répertoire (Mozart, Beethoven, Wagner)

Pour la saison à venir, nous sont annoncées non moins de 385 représentations comprenant, au côté de 36 reprises du répertoire, 7 nouvelles productions, 14 spectacles dédiés aux plus jeunes, ainsi que deux douzaines de concerts et récitals de chant.

Au rang des nouvelles productions, nous commencerons par citer Lohengrin dans une mise-en-scène inédite d’András Almási-Tóth sous la direction du jeune chef Marton Rajna. Autres nouvelles productions: un Fidélio conçu par Tobias Kratzer, intendant de l’Opéra de Hambourg dans une mise-en-scène présentée à Londres, ou encore Cosi fan Tutte dans une toute nouvelle mise-en-scène du Hongrois Máté Szabó. Côté jeunesse, nous retiendrons entre autres deux créations: un ballet „PetiteCoppélia” par les membres de l’École et de l’Institut national du ballet, ou encore „La Belle et la Bête”, conte-opéra de Péter Tóth.

Au rang des artistes invités, il convient de citer en premier lieu Anna Netrebko qui fera sa première apparition en Lady Macbeth. Mais aussi Christopher Sokolowski (Lohengrin) et Johanní van Oostrum (soprane Sud-Africaine en Elsa). Giorgi Strurua, venu de Géorgie pour incarner Turandot, le ténor russe Andrei Danilov dans la Bohême et Rigoletto ou encore (sans pouvoir les citer tous) le ténor grec Vassilis Kavayas dans l’Italienne à Alger. Parmi les chefs, citons l’Allemand Constatntin Trinks qui débutera dans Parsifal. Comme on peut en juger, des artistes issus des horizons les plus divers, mais toutes et tous garants de qualité.

Pour passer aux récitals de chant accompagné, ici encore, nous ne saurions tous les citer. Peut-être, puisqu’il est notre compatriote, le baryton Ludovic Tézier. Mais encore le ténor maltais Joseph Calleja et bien d’autres (Long Long, lauréat de la compétition Neue Stimmen, le baryton Michael Volle ou encore Nadine Sierra, soprano lyrique américaine, pour ne citer que les plus connus). Sans oublier leurs homologues hongrois(es) enfants chéris du public: Klára Kolonits, Ildikó Komlósi, Erika Miklósa, Eszter Sümegi, Ilona Tokody, Gyöngyi Lukács chez les femmes, Mihály Kálmándy, Gábor Bretz chez les hommes.

Parmi les grands classiques du répertoire figurent huit opéras de Mozart au côté de Verdi, Rossini, Donizetti et Erkel (Bánk Bán). A noter la création du dernier opéra de Péter Eötvös, Valuska, récemment primé (International Opera Award) (1).

Pour ce qui est des ballets, reprise des trois grands classiques de Tchaïkovski (Cendrillon, Casse-Noisette, Lac des Cygnes), Roméo et Juliette du Hongrois László Seregi ou encore „Tramway nommé désir" de sa compatriote Marianna Venekei. (Ici encore avec l’intervention de chorégraphes invités). Côté concerts, un temps fort sera offert avec les Gurre Lieder de Schönberg et la Huitième de Mahler.

Une initiative originale (et bienvenue): sous le titre „Saint Étienne, 2025”, l’Opéra célébrera les 1025 ans du pays fondé en l’An Mil par le roi Étienne, premier roi de Hongrie. De nombreuses manifestations accompagneront cette célébration avec entre autres un concert offrant une version pour orchestre du musical „Étienne, Roi” („István a király”) très populaire auprès des Hongrois, de même pour l’opéra „Le roi Étienne” composé par Erkel à l’occasion de l’ouverture de l’Opéra, sans oublier, bien sûr, l’ouverture du Roi Étienne de Beethoven.

Fidèles à leur engagement vis-à-vis des jeunes, les responsables de l’Opéra continueront à leur prêter une attention particulière, en les faisant intervenir dans des œuvres qui leur sont exclusivement vouées (Le petit Ramoneur, Roi Étienne junior, Le Lac des Petits Cygnes, Petite Belle-au-Bois-Dormant), ou encore de „mini opéras” en un acte.

Pour terminer, toujours dans le souci d’attirer les jeunes, un nouvel auditorium de 1000 places leur sera consacré dans le Centre Eiffel pour la présentation d’œuvres de variété et de jazz…

Comme l’on voit, une saison 2025-26 où une bonne part sera faite à l’innovation.

Pierre Waline

(1): récemment décédé, le Hongrois Péter Eötvös, ami de Pierre Boulez, a un temps dirigé à Paris l’ensemble inter contemporain.