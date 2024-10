Le pianiste hongrois Péter Bence en concert à Paris le 4 octobre

Le pianiste et compositeur de musique hongrois est de passage dans la capitale française pour une unique date ce vendredi 4 octobre au Grand Rex.

Péter Bence s’est fait connaître en 2012 pour avoir été sacré champion du monde du plus grand nombre de touches de piano jouées - 765 ! - en une minute par le Guinness World Record. L’artiste n’avait que vingt-et-un an mais s’entraînait depuis ses trois ans. Grand fan du compositeur de musique de films John Williams depuis ses dix ans, sa volonté de faire carrière dans le piano n’a cessé de grandir. Il quitte la Hongrie après le lycée pour rejoindre le Berklee College of Music aux Etats-Unis.

Très actif sur les réseaux sociaux, Péter Bence s’amuse à reprendre des morceaux de musique tendances pour en faire une cover au piano. Sa reprise la plus connue est celle de Despacito, du chanteur espagnol Luis Fonsi. Il cumule ainsi près de 2,6 millions d’abonnés sur Facebook, 300 000 sur Instagram, et s’est même lancé sur Tiktok.

Actuellement en tournée mondiale pour son second album « PianoSphere » sorti en 2023, le « pianiste le plus rapide du monde » sera en concert au Grand Rex ce vendredi 4 octobre.

