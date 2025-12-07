L'Avent au Wiener Konzerthaus

Je ne suis probablement pas le seul à associer la musique aux préparatifs de Noël. Chez moi, elle est presque toujours présente, et je vais très souvent assister à des concerts qui s'annoncent passionnants. Et bien sûr, je suis également attentif à la programmation des salles de concert et des opéras situés à proximité : certains spectacles me poussent à prendre le train.

Le 11 décembre prochain, par exemple, un spectacle qui nous tient à cœur sera également présenté dans la grande salle du Konzerthaus : les « Danses de Galánta » de Zoltán Kodály et la suite de concert « Le Mandarin merveilleux » de Béla Bartók, interprétées par l'Orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Jakub Hrusa. La deuxième partie du programme restera également en Europe centrale : le poème symphonique « La colombe aux anneaux » de Dvorák sera suivi de la rhapsodie « Taras Bulba » de Janácek.

Le lendemain, l'Orchestre philharmonique allemand de Brême se produira sous la direction de Paavo Jarvi, avec la participation d'Alena Baeva (violon), qui interprétera le Concerto pour violon en ré mineur de Richard Strauss. Le reste du programme sera consacré aux Symphonies n° 5 et n° 6 de Schubert.

Le 14, Rudolf Buchbinder occupera la grande salle. Le pianiste de renommée mondiale interprétera des œuvres de Schubert et Beethoven. Buchbinder affectionne particulièrement les Variations Diabelli : selon lui, c'est dans cette œuvre que se révèle le mieux la grandeur du compositeur, car il y décrit tous les états d'âme existants.

Le concert pour lequel j'envie vraiment beaucoup les Viennois aura lieu le 16 décembre et mettra en scène deux grands violonistes en même temps : Renaud Capuçon et Daniel Lozakovich !

Je vous invite de vérifier s'il y a encore de places disponibles: ça vaut la peine de faire un petit voyage de deux heures pour ces concerts !

Katalin Gillemot