Iván Fischer, messager de Paix à travers la musique

Une tradition déjà bien ancrée à laquelle nous ont habitués le chef hongrois Iván Fischer et ses musiciens de l'Orchestre du Festival : la tenue en chaque fin du mois de juin d'un grand concert dansant sur la place des Héros de Budapest pour célébrer l'été. Concerts associant dans la danse des jeunes issus de milieux divers, généralement parmi les plus défavorisés.

Mais cette année, Ivan Fischer et ses musiciens sont allés plus loin, nous offrant en cette fin d'été, toujours sur la place des Héros, un grand concert public „pour la Paix dans le monde” (1). Concert associant, outre les musiciens de l'Orchestre, des artistes venus de Russie, d´'Ukraine, d'Israël et de Palestine (2). Se démarquant du monde politique, le chef hongrois entendait faire passer le message d'une musique associant les peuples, au-delà des frontières, dans un même élan de fraternité.

Au programme :

- Augusta Read Thomas : (compositrice américaine) „Pea for peace” („Supplique pour la Paix”) interprété par la soprane allemande Mirelle Hagen.

- J. S. Bach concerto pour deux violons en Ut, l'Orchestre étant accompagné en solistes de l'Ukrainienne Diana Tzischenko et du Russe Alexander Sitkovetsky.

- Suivait un air exécuté par le chanteur israélien Idan Raichel, accompagné à l'oud, sorte de luth répandu au Moyen Orient et dans le monde arabe, par le Palestinien Taiser Elias.

- Pour terminer, l'Orchestre du Festival, sous la baguette de Fischer, nous servait le finale de la Troisième symphonie de Mahler intitulé „Was mir die Liebe erzält” („Ce que me conte l'Amour”.)

Un public venu nombreux, apparemment conquis. A signaler au passage une parfaite organisation, car rassembler un millier de personnes sans bousculade relève de l'exploit. (Petit détail, pour s'asseoir, chaque spectateur disposait d'un petit pouf en carton au sigle de l'Orchestre… à emporter en souvenir…)

Espérons qu'une fois les instruments rangés dans leur étui, nous n'en resterons pas là. Pour cela, nous pouvons nous fier au chef hongrois qui par ses concerts et tournées, continuera inlassablement, accompagné de ses musiciens, à faire passer son message de paix aux quatre coins de l'Europe (et du monde).

Pierre Waline

(1): donné le 31 août.

(2): à l'instar de ce qu'a réalisé son ami Barenboim avec son Orchestre du Divan.