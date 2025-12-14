Idées cadeaux au pied du sapin - Pour les amateurs de musique

La première idée, qui est un cadeau tout à fait exceptionnel, nous conduit chez nos voisins, à Vienne.

Il y a un musicien qui est né le 24 décembre, il y a exactement 80 ans, comme un cadeau de Noël. Ce grand pianiste, qui aurait pu sans aucun doute être reconnu comme concertiste, s'est délibérément orienté vers la musique de chambre et l'accompagnement au piano, et est depuis des années, voire des décennies, le partenaire reconnu des plus grands chanteurs de lieder. (En 2025, le concours de chant Helmut Deutsch a été organisé pour la 5ème fois.)

Le Wiener Konzerthaus propose un concert exceptionnel le 12 janvier 2026 : Helmut Deutsch se produira sur scène avec l'un de ses élèves préférés, Jonas Kaufmann. L'amitié, la complicité et la collaboration artistique qui les unissent sont déjà presque légendaires. Cette fois-ci, nous pouvons être plus que jamais certains que ceux qui assisteront à ce concert pourront assister à une représentation exceptionnelle, avec au programme le très apprécié « Dichterliebe » de Schumann, « Tre Sonetti di Petrarca » et d'autres lieder de Liszt.

Ceux qui ont déjà eu l'occasion d'apprécier les fantastiques performances de ces deux artistes peuvent être sûrs de passer une soirée encore plus belle que jamais, car l'anniversaire d'Helmut Deutsch sera également célébré avec le public à cette occasion.

Je pense que ce sera un grand événement ! Vasmacs ne manquerait ça pour rien au monde !

Il reste encore quelques billets disponibles (https://ticket.konzerthaus.at/de/buyingflow/tickets/13568/21435/#tixsp) !

Katalin Gillemot