Cziffra Festival, le festival de musique classique est de retour en 2024

Rachmaninov, Chopin, Liszt... Tous ces célèbres compositeurs seront au programme du Cziffra Festival, qui aura lieu du 18 janvier au 24 février 2024 au MOMKult et ailleurs à Budapest.

Pour cette huitième édition du festival de musique classique le plus prestigieux de Hongrie, le directeur artistique János Balázs met les bouchées doubles. Les bénéfices du gala d’ouverture du festival iront à la « Magyar Hospice Alapítvány ». Le gala de fin de festival aura lieu le 25 février afin de remettre les prix du festival.

Nous avons assisté la conférence de presse du festival, où nous avons pu écouter la merveilleuse voix de Petra Gubik accompagnée par le pianiste Gergely Bogány. János Balázs a également côtoyé le piano pour nous offrir une parenthèse enchantée. Le Cziffra Festival a été fondé en 2016 afin de rendre hommage à l’œuvre de György Cziffra, compositeur hongrois majeur du XXe siècle. Le virtuose a été naturalisé Français en 1968 et a vécu une grande partie de sa vie à Paris. Le but de l’évènement est de faire honneur à la musique classique et la rendre accessible à la nouvelle génération, tout en soutenant les jeunes musiciens. Pour cela, le festival fait appel à de jeunes artistes, comme c’est le cas pour cette édition avec la présence de Kevin Chen, pianiste de 18 ans déjà reconnu dans le milieu, qui donnera un concert le 24 février. D’autres évènements auront lieu, comme des conférences, des projections filmiques ou encore une exposition en partenariat avec l’école des Beaux-Arts de Budapest, qui organise un concours de peinture dont le gagnant se verra exposé au MOMKult. Une exposition sur des documents inédits de la vie de Cziffra sera également organisée le 14 février. Le programme est à retrouver sur le site internet du festival et comptera de nombreux autres artistes tels que Bogány Gergely, Gubik Petra ou encore Olga Kern.

« Mon objectif en tant que directeur artistique est de créer année après année une essence artistique où la valeur rencontre l’expérience, où l’art appartient véritablement à chacun et où le patrimoine musical de notre pays est représenté par ceux qui en sont les plus dignes. Cette année, des artistes nationaux et étrangers de renommée mondiale ont accepté mon invitation, et les évènements du festival sont toujours organisés avec un programme et un thème uniques et passionnants. ». János Balázs, directeur artistique du Cziffra festival

Siloé Lemaître