Budapest : le chef Iván Fischer vacciné en plein concert…

Présentation de la saison 2021-22

Décidément, Iván Fischer n´a pas fini de nous surprendre. N´ayant rien trouvé de mieux que de se faire vacciner sur scène lors d´un concert récemment donné en plein air à Budapest devant plusieurs milliers (!) de spectateurs (3ème dose). Ceci pour donner l´exemple. Initiative pour le moins originale, mais courageuse. Ce qui est étonnant est que cela ne semble pas l´avoir gêné dans la suite du concert. Par ailleurs, également en plein concert, ses musiciens – tous vaccinés - se sont soumis en public au test !

Concert de présentation de la saison qui s´ouvre (1). Occasion de saluer les retrouvailles avec un public trop longtemps éloigné. Il est vrai que tout au long de la pandémie étaient régulièrement diffusés concerts et récitals en ligne, mais rien ne vaut la présence physique. Également à signaler, ce camion qui, durant l´été, a sillonné le pays, véhiculant des petits ensembles venus au-devant des estivants pour leur offrir une pause musicale.

Une saison 2021-22 pour laquelle le chef hongrois et ses musiciens entendent nous réserver des surprises. Saison qui s´ouvrira le 9 septembre avec une nouvelle production, le Couronnement de Poppée mis en scène par le chef qui considère déjà l´événement comme un temps fort de la saison. Produit par une équipe internationale, dont la soprane Jeanine de Bique dans le rôle-titre. Concert d´ouverture à Budapest, mais qui sera précédé et suivi de concerts donnés „hors frontières”. En Espagne (San Sebastien, Santander) avec un programme faisant la part belle à la musique française (Milhaud, Ravel, Satie, Kodály avec le pianiste autrichien Dejan Lazić dans le concerto de Ravel) et à Lucerne (Liszt, Brahms, Sarasate, concerts centrés sur la personne de Liszt, considéré comme personnalisant ces „passerelles en Europe” si chères au chef hongrois. „Passerelles” pour lesquelles cette année, non un pays, mais une ville sera „l´invitée”, Berlin)

Ce que nous retenons du programme annoncé, trop riche pour être ici détaillé : tout d´abord la participation de nombreux artistes venus de l´étranger. Mais aussi cette curieuse innovation : la série intitulée „Iván nous raconte...” („Iván mesél”), au cours de laquelle le chef hongrois livrera au public des anecdotes entre les différents morceaux interprétés. Pour le reste, poursuite des manifestations habituelles : concerts auprès des jeunes (concerts de minuit), des enfants (concerts cacao) et des milieux autistes, ou encore des familles (musique de chambre du dimanche matin) sans oublier les interventions dans les églises, temples et synagogues, ou encore le traditionnel „concert surprise” de Noël.

Parmi les artistes invités, on retiendra les noms de Jordi Savall et Marek Janowski (deux habitués), mais aussi du pianiste Dani Trifonov et, plus près de nous, du chef suisse Michel Tabachnik. A citer encore le pianiste coréen Yeol Eum Son (Rachmaninov), l´altiste Tabea Zimmermann (concerto pour violoncelle de Schumann), la violoniste Patricia Kopatchinskaja (concerto de Stravinsky), la violoniste Alexandre Cununova (Mozart) ou encore notre compatriote, le contreténor Christope Dumaux (concert de musique baroque). Également invités, les chefs Franck Ollu (répertoire contemporain) et Dmitri Kitaenko (Rachmaninov, Sibelius).

Au niveau du programme, nous notons un équilibre plutôt bienvenu entre les compositeurs du XXe siècle (cette année à l´honneur) et la musique baroque. A noter en mars un concert de musique baroque française (André Philidor, J.B. Lully, J.F. Rameau, dirigé par Jordi Savall). Rappelons que l´orchestre dispose d´une section spécialisée dans la musique baroque, jouant sur instruments anciens. Quant au marathon qui se tient chaque début d´année au Palais des Arts, il sera consacré à Richard Strauss (fin janvier).

Pour terminer, un mot sur les tournées dont les temps forts seront constitués par Le sacre du Printemps à Londres (sur danses improvisées avec la participation du public...), sans oublier Berlin („ville invitée”). Mais aussi un concert avec András Schiff (Neumarkt) et une reprise de la participation (interrompue par la pandémie) au festival d´opéra de Vicenza.

Espérons que la quatrième vague tant annoncée ne viendra pas, une fois de plus, compromettre la saison. Mais… ne jouons pas les cassandres… et préparons-nous à de belles soirées en perspective.

Pierre Waline

(1): Rimsky-Korsakov: Sheherazade (extrait), Richard Strauss: Ainsi parlait Zarathoustra (extrait), Vivaldi: l´Été, Piazzolla: Été à Buenos Aires (extrait), Mahler: 1ère symphonie „Titan”, 3e mvt, Brahms-Fischer: 4. danses hongroises, Satie: gymnopédie, Brahms-Schönberg: 1er concerto, 3e, 4e mvts, Bernstein: Trois danses, Times Square.