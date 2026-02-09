Chiche ! Tentons l'audace

De Florence Servan Schreiber illustré par Jérome Eho

C’est la première fois que je lis un livre de développement personnel. Je nage dans le bonheur, je dévore cette bande dessinée qui est captivante.

L’autrice, Florence Servan Schreiber est une star du coaching et des séminaires d’entreprise ou elle a enseigné les techniques apprises à Palo Alto tels que la PNL (Programmation Neuro Linguistique) et l’EMDR (Eye Movement Desensitization).

Dans cette bande dessinée par Jérome Eho, elle nous parle d’une qualité que tous nous voulons avoir : l’audace !

Florence Servan Schreiber se mets en scène, nous invite dans sa vie familiale et professionnelle depuis son enfance jusqu’à aujourd’hui approchant l’âge senior.

Elle parvient à nous démontrer que la peur est une limitation auto définie.

Et qu’en pratiquant le karaté, on peut casser des planches, que l’on peut marcher sur des braises sans se bruler, ou bien sauter en parachute à n’importe quel âge.

Il n’y a qu’un moyen d’affronter ses angoisses, il faut faire comme-ci on avait l’habitude, et que ce n’était pas la première fois.

L’autrice évoque et rend hommage à son cousin, le docteur neurologue David Servan Schreiber décédé à l’âge de 50 ans qui fut le pionnier d’une médecine alternative pour combattre le stress et le cancer.

J’ai été enchanté par la lecture de ce premier roman graphique de l’auteure du best-seller :

3 kifs par jour.

Jack Moyal

Editionsleduc.com