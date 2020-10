Guide de l'enseignement supérieur à destination des étudiants internationaux #2

Amanda SMAIL

20 ans

Française, de Ennergy, une petite ville en région parisienne près de Cergy-Pontoise

En troisième année d'école de commerce à l'ESSCA, en France au campus de Boulogne-Billancourt et en Hongrie au campus de Budapest

Pourquoi Budapest ?

J’ai passé l’examen du TOEFL pour pouvoir partir étudier à l’étranger pendant un semestre. Les universités partenaires demandaient un minimum de 550 points à cet examen, malheureusement après deux tentatives je n’ai pas réussi à les atteindre. Comme mon école a un campus à Budapest, c’est une sorte de choix par défaut, au vu de mon score. Suite à la pandémie, Budapest restait l’un des seul choix de départ proposé par mon école, j’ai donc la chance de pouvoir partir un semestre à l’étranger, par rapport à mes autres camarades de classes qui eux n’ont pas pu partir ou ont dû décaler leur départ au semestre suivant (Amériques, Asie).

Connaissais-tu déjà la Hongrie ?

Je ne connaissais ni la Hongrie, ni Budapest, j’ai seulement commencé à faire des recherches sur la ville quand j’ai appris que je partais là-bas. Étant un pays de l’Est j’ai eu peur qu’il y ait beaucoup de réglementations, d’interdits et une sorte de pauvreté par rapport à la France.

Quelles sont tes attentes ? Budapest les remplit-elle pour l'instant ?

Je n’ai pas réellement d’attentes, juste pouvoir découvrir une autre culture, et me faire changer d’avis sur les pays de l’Est, ne découvrir que le meilleur de ce pays. Budapest est une ville avec beaucoup de charme et d’histoire, et cela me permet vraiment d’avoir une autre vision sur ce type de culture.

Les points forts de Budapest ?

Les points forts, je dirais l’accessibilité dans la mesure où il y a une réelle différence de prix avec la France, que cela soit pour les produits du quotidien, les transports, les sorties, le logement, on peut vraiment profiter au maximum de ce que la ville nous propose. En parlant de sorties, Budapest regorge d’endroits pour les jeunes, tel que les boîtes, les bars, les parcs, enfin vraiment de quoi s’occuper et s’amuser. J’ajouterais aussi que c’est une ville très propre où la plupart des habitants respectent la propreté de la ville. Il y a beaucoup de poubelles publiques où on peut jeter les déchets et surtout les cigarettes (je compare notamment par rapport à Paris).

Et les points faibles ?

Les points faibles, je dirais la qualité des produits, notamment en terme de nourriture. Moi qui adore cuisiner, je n’arrive pas à trouver tous les produits que je souhaite, ainsi que la même qualité que l’on peut trouver en France. Je suis presque frustrée de cuisiner ici. Je dirais aussi le fait qu'à partir de la tombée de la nuit, dans certains endroits, je ne me sens pas en sécurité, surtout en tant que jeune fille, mais je pense dans toutes les grosses villes du monde c’est pareil.

As-tu des conseils à donner ?

Si j’ai des conseils à donner à un.e étudiant.e qui viendrait passer une partie de ses études à Budapest, ce serait de faire une colocation déjà, parce que personnellement j’ai pris un appartement seule et à certains moments c’est dur, on a des petits coups de blues, et le fait de vivre à plusieurs permet, je pense, de limiter ce genre de bad mood. Mais surtout ce que je donnerais comme conseil c’est de sortir et découvrir la ville, que cela soit pour l’histoire, la culture, le paysage ou même les sorties, c’est vraiment une ville, et je pense même le pays, assez différent de ce qu’on connaît et donc à découvrir.

Shaikh JAINUDDIN U.

25 ans

Indien de Mumbai

Etudiant en réalisation cinématographique à Budapest Metropolitan University

Pourquoi Budapest ?

Avant de me décider j'ai dû choisir parmi beaucoup d'autres pays, mais ma décision est venue d'elle-même après avoir découvert l'atmosphère internationale et touristique de cet endroit. Et puis même pour moi, dans mon domaine de la réalisation cinématographique, j'ai vu beaucoup de films internationaux qui ont été tournés ici. Budapest était mon second choix mais c'est un pays touristique qui, en raison de son authenticité propre, attire des gens du monde entier.

Connaissais-tu déjà la Hongrie ?

Pour être honnête je connaissais déjà Budapest et son infrastructure depuis longtemps... Mais à propos de la Hongrie, j'ai appris beaucoup de chose après être arrivé. Les personnes, la culture, la nature, la météo et tant d'autres choses.

Quelles sont tes attentes ? Budapest les remplit-elle pour l'instant ?

Mes attentes sont plutôt communes : tout d'abord tout ce qui concerne la sécurité compte, les parents envoient leurs enfants dans différents pays pour leurs études donc la première chose qu'ils regardent c'est la sécurité. Les opportunités comptent aussi beaucoup, dans tout et pour tout, afin d'évoluer positivement et d'améliorer ses compétences. Et le plus important c'est l'expérience à l'étranger. Budapest remplit ces attentes. Il y a quelques petits problèmes, mais tout pays en a. Aucune place sur Terre n'est le Paradis donc parfois des choses ne se passent pas comme prévu. Mais globalement tout est positif et unique.

Les points forts de Budapest ?

C'est si beau et la météo de la ville est fabuleuse. La présence de personnes du monde entier en fait un endroit charmant, avoir la reconnaissance de toutes les autres cultures au même endroit tout en gardant l'expérience de la culture hongroise elle-même, c'est incroyable. C'est un endroit qui possède une architecture grandiose et des monuments comme on en voit dans les livres, la sensation que l'on a quand on se tient à leurs côtés est une riche expérience, tout particulièrement quand on connaît l'histoire qui les accompagne. Il y a tant de choses qui se passent, partout dans tous les domaines. En bref, le plaisir et le divertissements sont réels.

Et les points faibles ?

Oui, il y en a... Certains de ces points sont le revers de la médaille. Par exemple l'avantage d'être un pays touristique c'est que ça le rend magnifique mais de l'autre côté les opportunités d'emploi sont plus tournées vers ces domaines. Deuxièmement, il y a la barrière de la langue qui rend tout ça difficile, la barrière n'est pas si rude au point qu'on ne puisse pas survivre mais elle est présente et fait que l'on ne peut pas toujours faire ce que l'on souhaite. En d'autres termes je dirais qu'il y a une sorte de mur entre nous et les opportunités, c'est comme ça que je le ressens. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas un problème pour survivre, les gens sont très gentils et le plaisir et le divertissement sont présents.

As-tu des conseils à donner ?

Avant de venir, avoir une connaissance de base de la langue pourrait aider dans beaucoup de situations. Une autre chose avant de venir est d'avoir une passion à soi, un divertissement qui pourra vous aider à survivre ou à ne pas vous sentir seul. C'est une question de temps, après quelques temps vous vous sentirez comme chez vous ici. Et même partager vos talents et connaissances avec les autres vous fera apprendre beaucoup, il y a beaucoup d'autres internationaux ici qui seront ravis de partager avec vous.

Marianna BREGNI

21 ans

Italienne de Rome

Etudiante en réalisation cinématographique à l'Université d'Art Dramatique et Cinématographique

Pourquoi Budapest ?

J'étudiais le cinéma à l'Université d'Art Dramatique et Cinématographique (SZFE) à Vas Utca (l'université qui est en ce moment en pleine manifestation pour son indépendance, peut-être avez-vous vu les étudiants avec les masque jaunes dans la ville ou dans les journaux). Budapest n'était pas mon premier choix mais pendant la quarantaine en Italie beaucoup de pays ont fermé leurs frontières aux étudiants étrangers. C'était la seule destination disponible pour moi.

Connaissais-tu déjà la Hongrie ?

J'étais venue à Budapest l'année dernière pour une semaine, donc je connaissais déjà la ville, mais pas si bien et la langue est vraiment très compliquée.

Quelles sont tes attentes ? Budapest les remplit-elle pour l'instant ?

Je suis très intéressée par l'histoire de ce pays en général, donc je pense que je vais apprécier mon séjour ici.

Les points forts de Budapest ?

La ville est vraiment abordable quand on commence à connaître les bons coins et les bonnes personnes.

Et les points faibles ?

Beaucoup de personnes ne parlent pas anglais, parfois c'est vraiment compliqué pour comprendre. La situation actuellement est vraiment inquiétante concernant le Covid et on a l'impression que tout est arrivé ce mois-ci.

As-tu des conseils à donner ?

Les choses à faire : les thermes, aller nager au lac Balaton, louer un vélo ou acheter un skateboard (c'est plein de pistes cyclables et la ville est complètement plate), nager dans le Danube (pas à côté de la ville mais dans la partie nord !).

Jean DESROUSSEAUX

20 ans

Français de Lille

Etudiant en science politique européenne à ESPOL en France et à Péter Pazmany à Budapest

Pourquoi Budapest ?

J'ai choisi Budapest pour toutes les activités qui y sont proposées, pour la proximité avec les autres pays d'Europe centrale qu'il est possible de visiter (sauf fermeture des frontières) mais également car il s'agit de la plus grande communauté Erasmus, ce qui permet de faire beaucoup de rencontres (entre autres). C'était donc mon premier choix.

Connaissais-tu déjà la Hongrie ?

Je ne connaissais pas vraiment le pays, j'avais peur que les hongrois soient un peuple froid et peu abordable et pour l'instant j'ai du mal à me défaire de cet a priori.

Quelles sont tes attentes ? Budapest les remplit-elle pour l'instant ?

J'espère découvrir un maximum de choses sur le pays, sa culture, son peuple, sa politique et ses lieux de vie, de partage...

Les points forts de Budapest ?

L'architecture de Budapest qui est incroyable, le grand nombre de bars, commerces, marchés, clubs, lieux culturels... Autre point fort : le grand nombre d'université !

Et les points faibles ?

La barrière de la langue est parfois compliquée à dépasser, les hongrois ne parlant pas tous anglais.

As-tu des conseils à donner ?

Je n'ai pas vraiment de conseils à apporter étant donné que ça ne fait que trois semaines que je suis là !