Guide de l'enseignement supérieur à destination des étudiants internationaux #1

L'enseignement en Hongrie, comment ça marche ?

L'organisation de l'éducation en Hongrie est plutôt similaire à la France. L'école commence par la maternelle de 3 ans à 7 ans, puis se poursuit par l'école primaire. Ensuite, il existe 3 types d'enseignements secondaires :

Gimnázium : cursus non-professionnel préparant les étudiant.e.s à l'enseignement supérieur (en quelque sorte l'équivalent du baccalauréat général français)

Szakközépiskola : enseignement professionnel mais pouvant aussi préparer à l'enseignement supérieur (en quelque sorte l'équivalent du baccalauréat technologique français)

Szakmunkásképzo Szakiskola : cursus professionnalisant

A la fin du cursus secondaire, les élèves passent un examen équivalent au baccalauréat, le Matura ou érettségi bizonyitvány en hongrois. Comme en France, les études sont obligatoires jusqu'à 16 ans mais la plupart poursuivent jusqu'au moins 18 ans.

On peut noter l'existence d'écoles françaises à Budapest : le Lycée français de Budapest qui fournit un cursus approuvé par l'Agence de l'Education Française à l'Etranger de la maternelle jusqu'au baccalauréat et l'école secondaire bilingue de Kölcsey Ferenc qui propose des classes bilingues franco-hongroises ainsi que d'autres langues comme l'anglais, l'allemand, l'italien, le russe et le latin.

L'enseignement supérieur hongrois est lui divisé par un système d'universités et de collèges. Les collèges sont associés à une université, un peu sur le même modèle que les facultés. Jusqu'en 2005, la formation collégiale durait de 3 à 4 ans tandis qu'un diplôme universitaire durait entre 4 et 5 ans (6 pour le cursus médical). A partir de 2005, la Hongrie a adopté les réglementations du système de Bologne, dans lequel les collèges et universités peuvent lancer des programmes de licences, masters ou doctorats sous réserve de remplir certaines conditions. Les diplômes délivrés sont alors devenus complètement transférables en équivalence dans n'importe quel pays de l'Union européenne. L'année académique hongroise est très similaire à l'année académique française avec des cours de septembre à juin et une coupure estivale en juillet-août.

La Hongrie est réputée pour son enseignement en sciences, plus particulièrement en médecine, dentisterie et médecine vétérinaire. Les diplômes de médecine hongrois sont considérés comme étant de grande qualité par l'OMS et, étant depuis 2005 transférables dans n'importe quel pays de l'Union, ils sont particulièrement prisés par les pays où la concurrence dans le domaine est forte (comme l'Allemagne) ou le coût de la vie et donc des études élevé (comme la Norvège). Le deuxième domaine le plus attractif est la licence d'ingénierie.

En tant qu'étudiant.e venant d'un pays étranger, l'admission à l'université en Hongrie demande un diplôme d'études secondaires traduit en hongrois ou en anglais et un relevé de notes correspondant. Certains cours nécessitent également un examen d'entrée, souvent un test d'anglais (ou d'allemand si les cours sont prévus en allemand). Comparée à l'Europe occidentale, la Hongrie est une destination d'études plutôt abordable avec des frais de scolarité d'en moyenne 2000€ par an. La médecine et la dentisterie sont les cursus les plus coûteux avec des programmes allant jusqu'à 20 000€, mais d'autres cursus ont des programmes à seulement 4 500€. En plus des frais de scolarité, des frais de candidature, d'inscription et d'examen autour de 100 – 150€ sont demandés. En ce qui concerne le coût de la vie, la location d'un petit appartement à Budapest peut se faire à partir de 220€ par mois (70 000 HUF) même si la moyenne tourne plus autour de 350€ (125 000 HUF). Pour la location d'une chambre, ça peut se trouver à partir d'environ 190€ par mois (60 000 HUF) sans compter les charges (entre 30€ et 200€ par mois selon les logements et les modalités de partage). Les dortoirs universitaires peuvent également être une option, mais leur qualité et leur salubrité dépend vraiment de l'établissement et les attributions de places sont aléatoires alors que certains se situent loin du centre ville. Un pass mensuel étudiant à 3450 HUF (environ 12€) est disponible pour tous les transports en commun (il est à 9500 HUF soit autour de 30€ hors tarif étudiant).

Quelles sont les principales universités de Budapest ?

La plus réputée est sans doute Semmelweis University (SOTE), qui est la plus célèbre et la plus ancienne université de médecine de Hongrie. Elle offre des diplômes en médecine, dentisterie et pharmacie avec des programmes entièrement anglophones et germanophones. L'université propose aussi quelques cours préparatoires pour les examens d'entrée en licence aux États-Unis et au Canada.

Dans le domaine de la médecine, on peut également citer l'Université de médecine vétérinaire de Szent Istvan qui est la seule université vétérinaire de Hongrie. Elle offre le diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire (degree of Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M), un bachelor en biologie et un doctorat en sciences vétérinaires, le tout en anglais et avec une section en allemand.

Dans les universités spécialisées, il y a l'International Business School pour tout ce qui touche au management, à la finance et à la diplomacie. Les cours sont organisés de manière à ce que les étudiant.e.s puissent assister aux classes tout en ayant un emploi à temps plein, l'école offre également des programmes de conversion en management international et en management des ressources humaines dans lesquels on peut s'engager en ayant complété n'importe quel type de bachelor.

L'Université polytechnique et économique de Budapest (BME) propose quant à elle des cours en anglais pour des diplômes d'ingénierie, d'architecture, de technologies chimiques et biologiques, d'informatique ou d'économie, ainsi que quelques cours de sciences sociales et cognitives et de langues. Enfin, l'Université des Sciences Appliquées (BKF) offre des programmes de bachelors et masters anglophones dans les domaines de la communication, du business, du tourisme et de l'art.

En ce qui concerne les écoles d'art, la plus célèbre est l'Université d'art dramatique et cinématographique (Színház- és Filmművészeti Egyetem, SZFE) fondée il y a 155 ans.

Egalement, l'Université Hongroise des Beaux-Arts propose des programmes en peinture, sculpture, graphisme, étude anatomique, dessin, géométrie, graphisme, art intermédia, conservation, scénographie, éducation visuelle et théorie artistique. L'Université de l'art et du design de Moholy – Nagy est elle plutôt spécialisée dans l'animation, l'architecture, le design, la photographie, le graphisme, la mode et le design, le management et l'enseignement. Enfin, l'Académie Liszt est spécialisée dans tout ce qui touche à la musique (musique de chambre, musique d'église, musique classique, musique folk, musique jazz, travail de la voix et opéra, spécialisation en clavier et harpe, spécialisation en cuivres et bois, composition, musicologie et enseignement).

Budapest compte également de nombreuses universités pluridisciplinaires dont les spécialisations dépendent surtout des facultés (ou collèges). C'est le cas de la très célèbre Université d'Europe centrale qui offre des masters et doctorats en sciences sociales, sciences cognitives, histoire et droit avec une attention particulière apportée aux droits des minorités.

Mais c'est également le cas de l'Université d'Eötvös Loránd (ELTE) qui offre des bachelors, masters et doctorats dans des domaines allant des sciences dites dures aux sciences sociales en passant par l'informatique ou la linguistique.

E nfin, l'une des plus connues est l'Université de Corvinus qui offre un très large panel de cours, entre autres en communication, sciences sociales, économie, science politique, informatique, marketing, management, finance, géographie, développement durable, linguistique...

L'enseignement supérieur hongrois et les étudiants internationaux, une histoire d'amour de plus en plus forte

Depuis une dizaine d'années, la Hongrie est devenue une destination de choix pour les étudiant.e.s d'Europe et même du monde. Ce sont chaque année des centaines de milliers d'étudiant.e.s qui rejoignent le pays, et plus particulièrement Budapest qui a su se faire un nom parmi les capitales offrant un niveau d'éducation élevé. Selon l'agence statistique napi.hu, entre 2012 et 2017 la part d'étudiants internationaux serait passé de 7% à 12%. Parmi ces étudiant.e.s, 64% viennent d'Europe, 23% d'Asie et 7% d'Afrique.

Les pays d'origine les plus courants sont l'Allemagne, Israël, la Norvège, l'Iran, la Turquie, la Chine, le Brésil, la France et le Canada. La majorité des étudiant.e.s qui viennent en Hongrie viennent néanmoins des pays voisins comme la Roumanie, la Slovaquie et l'Ukraine. Cependant, pour les cursus renommés tels que la médecine, on retrouve une majorité d'allemand.e.s, d'israëlien.ne.s et d'iranien.ne.s. La Hongrie devient également ces dernières années une destination de plus en plus populaire du programme Erasmus, accueillant donc de plus en plus d'étudiant.e.s d'Espagne, d'Italie, de France, de Grèce, de Pologne et de Chypre, et depuis 2010 on constate de plus en plus d'étudiant.e.s du Royaume-Uni (à voir si la tendance se poursuivra malgré le Brexit).

Le secrétaire d'Etat au Ministère des Ressources Humaines a déclaré en 2019 que ces chiffres dénotaient de la popularité des universités hongroises de plus en plus favorable. En effet, en 2018 l'Academic Ranking of World Universities a classé cinq universités hongroises dans le classement des mille meilleurs établissements et en 2019 ce sont sept universités hongroises qui ont été choisies par le classement du Times Higher Education.

Voyons ce qu'en pensent les premiers et premières concerné.e.s ! A suivre...