Ilona Kovács (1948-2024)

La communauté des historiens de la littérature et celle des intellectuels francophones de Hongrie est en deuil. Nous avons perdu une grande savante qui était en même temps une amie précieuse. Ilona Kovács, née en 1948 a

Kecskemét était une dix-huitiémiste, universitaire, traductrice, ayant enseigné à Budapest, Szeged et Bordeaux, personnage central des cercles littéraires de la capitale hongroise. Toujours à l'écoute, toujours présente pour soutenir les jeunes chercheuses et chercheurs.

Elle a notamment publié en français : La théâtralisation d’une vie dans les Mémoires de Casanova, Femmes écrivains dans la littérature hongroise des Lumières et leurs correspondances mises en vers, ainsi que L’étrange modernité de Kosztolányi. Elle était une fidèle autrice des colonnes du Journal Francophone de Budapest. Pour lui rendre hommage, nous republions certains de ses articles parus au fil des années. Nous gardons sa mémoire.

Éva Vámos