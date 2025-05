Tour de Hongrie 2025 : Bilan d’une édition historique

Amoureux du cyclisme ou simples curieux, nombreux étaient amassés sur le bord des routes hongroises du 14 au 18 mai 2025 pour un Tour de Hongrie spécial, qui fêtait ses cent ans. Classée en deuxième catégorie professionnelle, cette épreuve regroupait cinq étapes et accueillait 21 équipes, dont six équipes issues du plus haut niveau mondial. Parmi les coureurs les plus attendus, on retrouvait notamment Dylan Groenewegen, multiple vainqueur d’étapes sur le Tour de France, mais aussi Danny Van Poppel ou Juan Sebastian Melano, qui ont déjà levé les bras sur le Tour d’Espagne. Ces trois sprinteurs et d’autres étaient présents en terres hongroises pour préparer des événements à venir, et particulièrement le Tour de France, la course la plus attendue de l’année.

Quatre victoires d’étapes pour les sprinteurs

Comme bien souvent lors du Tour de Hongrie, ce sont les sprinteurs qui ont eu le plus l’occasion de briller, du fait de profils d’étapes au relief limité. La première étape, celle du Grand Départ à Budapest, a été remportée par Danny Van Poppel. Le coureur de la formation allemande Red Bull BORA hansgrohe était le plus rapide du peloton à l’arrivée, à Györ. Le Néerlandais avait des fourmis dans les jambes et s’est de nouveau imposé le lendemain à Siofok, devant son compatriote Dylan Groenewegen. Les rôles se sont inversés deux jours plus tard, lors de l’étape 4. Cette fois-ci, c’est bien le coureur de l’équipe australienne Jayco AlUla, Groenewegen, qui a franchi la ligne en première position devant son rival. Après ce triptyque de victoires néerlandaises, le Colombien Juan Sebastian Molano s’est illustré lors de l’étape finale en l’emportant au pied de la Basilique d’Esztergom, encore une fois devant Danny Van Poppel. Les Allemands se seront satisfaits des belles performances du jeune Tim Torn Teutenberg, 22 ans, arrivé sur le podium de ces quatre étapes. Pourtant, aucun des noms mentionnés plus haut n’apparaît dans le classement final du Tour de Hongrie. Les écarts se sont fait sur l’étape reine de ce 46e Tour de Hongrie, celle dont l’arrivée était située sur le toit de la Hongrie, au sommet du Kékestetö.

Le sprint à l'arrivée de l'étape 5, à Esztergom, entre Danny Van Poppel (en vert) et Juan Sebastian Molano.

Le Kékestetö, juge de paix de cette édition

Au sein du peloton, bon nombre de coureurs ne venaient que pour cette étape. Tout le monde avait bien compris que c’est dans les pentes du Kékestetö que se jouerait la victoire finale. Ceux qu’on appelle les grimpeurs, habitués des cols et montées diverses, devaient être en forme le vendredi, pour l’étape qui partait devant le Palais de Gödöllö. Finalement, c’est à la pédale que la victoire s’est jouée. L’Équatorien Harold Martin Lopez, leader de l’équipe XDS Astana, s’est montré le plus fort et a dompté le point culminant de Hongrie pour aller chercher le précieux maillot jaune, porté par le leader de la course. Alessandro Covi, coureur italien, et Albert Philipsen, danois, sont arrivés sept secondes plus tard pour compléter le podium. Le Tour de Hongrie permet à de jeunes grimpeurs de faire leurs armes, avant d’aller quelques années plus tard disputer des épreuves plus prestigieuses encore. Les sept premiers coureurs de cette étape au relief important ont 26 ans ou moins. Les Hongrois ont d’ailleurs eu le bonheur d’assister à la meilleure performance du jeune Balint Feldhoffer, sous les couleurs de l’équipe United Shipping. A 19 ans seulement, il termine en septième position de ce Tour de Hongrie grâce à sa belle performance lors de l’étape 3, devant des coureurs expérimentés tels que Odd Christian Eiking ou Harm Vanhoucke.

Un podium final diversifié

La cérémonie des récompenses, tenue le dimanche, après l’arrivée à Esztergom, a couronné des coureurs de différentes nationalités, devant une foule de spectateurs. Le classement général, le plus prestigieux de tous, a été remporté par Harold Martin Lopez. Le maillot vert, celui du meilleur sprinteur, a été décerné au Néerlandais Danny Van Poppel. Pour ce qui est du grand prix de la montagne, associé à une tunique rouge, il a récompensé les efforts du jeune Belge Siebe Deweirdt, qui était à l’avant lors de trois des cinq étapes. Balint Feldhoffer, quant à lui, a enfilé devant son public le maillot blanc du meilleur Hongrois. Le jeune homme s’est montré sur le podium, téléphone à la main, pour filmer la scène, preuve d’une grande fierté. L’unique équipe française de l’édition, la Team Unibet Tietema Rockets, a remporté le classement par équipes. Ces récompenses attribuées à des coureurs d’origines diverses illustrent la dimension internationale de cette épreuve. En effet, les spectateurs ont pu admirer les performances sportives de 126 athlètes de 28 nationalités différentes.

Faustin Clemot