Rencontre : Joris Auger, capitaine de l'équipe de rugby des Budapest Exiles RFC

Aujourd'hui, nous rencontrons Joris Auger, jeune Français originaire de Lorraine et installé à Budapest depuis un peu plus d'un an. Il est aussi le capitaine de l'équipe de rugby des Budapest Exiles RFC qui joue en première division hongroise.

JFB : Comment es-tu arrivé en Hongrie et dans quel secteur travailles-tu ?

Joris Auger : Souhaitant partir à l'étranger tout en acquérant de l'expérience dans mon domaine d'activité, les achats, j'ai commencé à chercher un VIE sans destination particulière en tête, en fonctionnant à l'opportunité. Au final, je suis arrivé à Budapest en mai 2019 afin de prendre un rôle d'acheteur pour Schneider Electric.

JFB : Quand as-tu rejoint l'équipe des Exiles et pour quelle(s) raison(s) ?

J. A. : Je crois avoir rejoint le club 2 semaines après mon arrivée en Hongrie. Initialement, je cherchais surtout à continuer à jouer au rugby, même à l'étranger, mais je voyais aussi cela comme un moyen de rencontrer des gens. J'étais aussi curieux de voir si j'allais retrouver les "valeurs" du rugby en étant à l'étranger et je peux dorénavant dire que c'est le cas à 300%. Et puis il y a ce petit côté spécial de se retrouver sur un terrain avec un Hongrois, un Anglais, un Mexicain, un Vénézuélien, etc. C'est ce qui fait la force de ce groupe.

JFB : Que dirais-tu aux plus jeunes pour leur donner envie de rejoindre de club ?

J. A. : Tout d'abord, je dirai que contrairement à ce que l'on croit ce n'est pas violent et ça ne fait pas mal. Le rugby a toujours cette image de sport de brutes mais cela reste un sport d'évitement avant tout. Ensuite, quand on le découvre on apprend qu'il y a bien plus que ce que l'on voit sur le terrain. Le rugby c'est une bande de copains, une vraie famille où tout le monde s'entraide. Mais j'invite toute personne à venir essayer notre sport lors du "Rookie day" du 3 Octobre à 12h à Kincsem park.

JFB : Quels sont tes lieux favoris de Budapest ?

J. A. : D'une manière générale, je trouve cette ville absolument incroyable de nuit. Les vues qu'on peut avoir depuis le pont Margit ou encore le jardin des philosophes sont superbes. Pour être plus spécifique, j'aime beaucoup le Parlement et reste à chaque fois impressionné par l'ampleur de ce bâtiment ou encore le parc Városliget : avoir un tel parc en pleine ville a un certain charme.

JFB : Quels sont tes espoirs pour cette saison ?

J. A. : L'objectif de la saison est simple, le titre. Rien d'autre. En plus, l'année prochaine le club fêtera ses 30 ans donc ça serait quelque chose de vraiment spécial de célébrer cette événement avec le trophée de champion.

Mais cela commence avant tout par se concentrer sur le prochain match du 3 Octobre contre Debrecen à Budapest.

François Taillandier