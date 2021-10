De Paris à Bucarest … en vélo !

Ce mardi 05 octobre, Budapest attendait des invitées très spéciales. Arrivées dans l’après-midi à l’Institut français, les membres de l’association CASIOPEEA atteignaient l’avant-dernière étape de leur périple, reliant Paris à Bucarest en vélo !

L’association a vu le jour d’abord en Roumanie, puis en France. Elle a été créée par Nathalie DAVID, grande amatrice de sport, atteinte d’un cancer du sein en 2015. La fondation de cette association était pour elle un moyen de partager sa passion pour le sport et d’aider un grand nombre de femmes, elles aussi atteintes par la maladie ou l’ayant combattu.

En 2020, CASIOPEEA fêtait les 10 ans de sa création en Roumanie et les 5 ans en France. À cause de la crise liée au Covid-19, les festivités ont malheureusement dû être reportées. C’est pourquoi elles ont entamé un long périple à vélo, au départ de Paris le 17 septembre 2021, qui prendra fin à Bucarest le 16 octobre 2021, afin de démontrer que le sport est un réel bienfait face à la maladie. En effet, pratiquer une activité sportive quotidiennement permet de surmonter les différentes phases de la maladie, de diminuer les récidives et une meilleure assimilation des traitements.

Les membres de l’association ont donc traversé la France, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, avant leur dernière étape en Roumanie. Il s’agit d’un relais vélo, ainsi la journée est divisée en quatre. Ce sont d’abord les femmes qui lancent le départ au petit matin, s’en suit alors un groupe mixte, pour les plus courageuses qui souhaiteraient encore faire quelques kilomètres. Ils et elles sont ensuite relayés par un groupe uniquement masculin, avant de terminer la journée à nouveau avec une équipe exclusivement féminine. Au total, chacune de ces femmes peut rouler entre 20 à 50 kilomètres par jour.

Nous avons pu discuter avec quelques-une d’entre elles, qui gardent un magnifique souvenir de ce voyage. Le sourire aux lèvres, elles nous ont expliqué à quel point ce périple fut humanisant. « Sur tout le parcours, on a été soutenu par les mairies des villages, si petits soit-ils, si grands soit-ils, que l’on a traversé. Par les ambassades, quand on traversait un pays ou par le consul lui-même. Beaucoup de bienveillance, de convivialité. On fait un partage d’expérience avec eux qui est absolument génial. » Il s’agit des mots de Zayda Juglar, membre du bureau de l’association.

En outre, ce fut aussi pour beaucoup d’entre elles un moyen de se dépasser. C’est en osant et en sautant le pas, étape par étape, que l’on se rend compte de ce qu’on est capable.

À Paris, l’association CASIOPEEA propose de nombreuses activités sportives tout au long de l’année telles que la randonnée, la marche nordique, du Pilate, du yoga, de la course à pied, du vélo, … Elle propose également des sorties culturelles dans Paris, entièrement à pied !

En ce mois d’octobre rose, chacune d’entre elle espère que le message véhiculé par ce challenge inspirera et incitera d’autres femmes concernées par la maladie à rejoindre l’association.

Kassandra Camporini