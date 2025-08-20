Comment voir du foot à Budapest ? - Le Grand Guide

Budapest est incontestablement une grande ville de football. Que l’on soit seul, entre amis ou en famille, assister à un match dans un stade hongrois fait partie des expériences incontournables pour réussir son séjour dans la capitale.

La ville abrite cinq clubs majeurs : Ferencváros, Honvéd, Újpest, MTK et Vasas. Chacun a sa propre identité, son âme et une histoire unique. Face à une telle diversité, il n’est pas toujours facile de savoir lequel découvrir en premier.

Pour vous guider dans ce choix, la rédaction du JFB a conçu un comparatif complet des clubs de Budapest. Quel club est le moins cher ? Comment acheter des billets ? Qui a la meilleure ambiance ? Quelle tribune choisir ? Où mange-t-on le mieux ? Le JFB a assisté à cinq rencontres pour vous aider à y voir plus clair.

Ferencváros - Le PSG hongrois

Ferencváros est le plus grand club de Hongrie. Vainqueur des six derniers titres et de 36 au total, il est incontestablement l’équipe la plus titrée du pays. Le club est situé dans les quartiers sud de la ville et dispose du plus grand nombre de fans de Hongrie. Les « Green Monsters », ultras du club, sont une référence européenne en termes d’ambiance.

🏟️ Le Stade : Le club joue à la Groupama Aréna, une enceinte de 23 000 places construite en 2013 pour accueillir les matchs à domicile de l’équipe. Le deuxième stade du pays se trouve un peu au sud du centre-ville et est accessible par le métro 3, arrêt Népliget. C’est un stade moderne, avec des tribunes très inclinées qui permettent d’avoir une belle vision de partout sur le terrain.

🎫 La Billetterie : Le gros défaut de l’équipe se trouve ici. Pour acheter des billets et entrer dans le stade, il faut acheter une « Fradi card ». Cette carte fait office de billet numérique pour accéder au stade et sert de carte de paiement dans les différentes buvettes de l’enceinte. Si le système présente des avantages, cette carte ne peut être faite qu’en présentiel, puisque le club prévoit une prise d’empreintes digitales et une vérification des pièces d’identité. Cette carte est nominative ; pour rentrer dans le stade, il faut la carte avec le billet numérique, une carte d’identité et un contrôle d’empreinte digitale. Cela fait de la Groupama Aréna une enceinte assez sûre, mais cela rend impossible l’achat à l’avance de billets depuis l’étranger.

Les billets sont achetables à la billetterie du stade ou en ligne (si vous êtes en possession d’une Fradi card) sur le site de Ferencváros : https://meccsjegy.fradi.hu/. Les ultras occupent la tribune B.

🔥 L’atmosphère : L’ambiance est toujours bonne à Ferencváros. On ne s’ennuie pas sur et en dehors du terrain. Les Green Monsters mettent une belle ambiance et le reste du stade est assez réceptif. Cependant, à cause de sa capacité, le stade peut sembler un peu vide lors des matchs de championnat.

💰 Les prix : Les prix sont plutôt élevés à Ferencváros. Une bière coûte environ 2,80 €, ce qui est dans la moyenne des stades hongrois, mais il faut débourser autour de 10 € pour manger un repas pas très copieux. Une écharpe à la boutique officielle coûte 15 € ; il est possible d’en acheter à des vendeurs autour du stade pour 10 €. Les places coûtent entre 15 et 40 € en fonction de la tribune et de la qualité du match.

😎 Les points positifs : Super ambiance, belle vision depuis les tribunes, stade super sécurisé, jeu très attractif et offensif, peu de temps d’attente en général. Possibilité de voir une dizaine de matchs européens dans l’année.

😤 Les points négatifs : La carte est nécessaire pour tout, il est impossible d’acheter quoi que ce soit dans le stade sans elle. Cela gâche un peu l’expérience et rend impossible la planification de sa visite depuis l’étranger. Le processus de sécurité peut être long et anxiogène, tant il y a d’étapes de vérification. La buvette est globalement de faible qualité comparée aux autres clubs de la ville.

Újpest - Le géant endormi

Le Újpest FC, du nom de son quartier, est le grand club du nord de la ville. Même si son dernier titre date de 1998, le club n’a jamais été relégué depuis 110 ans et propose un jeu attractif, dynamique et visuellement très agréable. Le club aux 20 titres se place comme une alternative très intéressante à Ferencváros, tant d’un point de vue du jeu que de l’expérience supporter.

🏟️ Le Stade : Újpest joue au Stade Ferenc Szusza, situé au nord de Budapest. C’est une enceinte de 13 500 places accessible en métro via la ligne 3 (le trajet doit être complété par un bus). Ferenc Szusza est un stade à l’anglaise, dans son jus, ce qui lui confère une atmosphère vintage, avec beaucoup de charme. Le stade est certes vétuste et manque un peu de confort, mais cela contribue à l’immersion.

🎫 La Billetterie : Les billets sont facilement achetables sur le site du club (https://jegymester.hu/event-host/3017/ujpest-fc). Les ultras se trouvent en tribune C. Il est facile d’obtenir des places aux alentours de 10 €.

🔥 L’atmosphère : Les ultras d’Újpest sont très actifs et mettent une bonne ambiance durant tout le match. Le kop occupe toute la tribune C, ce qui permet de faire de très belles photos et de vivre une expérience super immersive.

💰 Les prix : Les prix sont accessibles à Újpest. Une bière coûte environ 2,80 €, ce qui est dans la moyenne des stades hongrois, et il est possible de manger pour 5 à 6 €. Une écharpe à la petite boutique du club coûte environ 12 € ; il est possible d’en acheter à des vendeurs autour du stade. Les places coûtent entre 5 et 20 € en fonction de la tribune et du match.

😎 Les points positifs : ambiance très chouette, stade vintage et immersif, prix attractifs, offre de restauration complète, fouille et installation rapides.

😤 Les points négatifs : beaucoup d’attente à la boutique (à cause de sa petite taille), un peu d’attente aux buvettes pendant la mi-temps, absence de matchs européens cette saison.

Le MTK – L’historique outsider

Avec 23 titres, le MTK Budapest est le deuxième club le plus titré de Hongrie derrière son rival Ferencváros. Le club est situé à Pest et évolue dans un stade très moderne construit en 2014. Le club joue les premiers rôles en Hongrie, même si son dernier titre date de 2008. Ce club comprend beaucoup de qualités, mais quelques défauts viennent ternir le tableau.

🏟️ Le Stade : Le MTK joue au Stade Nándor Hidegkuti, situé à une vingtaine de minutes du centre-ville en tram. L’enceinte de 5 000 places est ultra moderne, offrant une expérience très confortable pour voir du foot. La structure originale du stade (les tribunes latérales qui se font face sont reliées par deux grands murs perpendiculaires sans kops) offre une protection contre les intempéries et en fait un stade atypique à découvrir. Attention, les services aux supporters peuvent être très longs (15 à 20 minutes pour rentrer dans le stade, 10 à 30 minutes pour la buvette).

🎫 La Billetterie : Les billets sont facilement achetables sur le site du club (https://mtk.csakjegyek.hu/). Les places sont autour de 10 €. Nous vous conseillons de prendre vos billets en tribune A pour pouvoir observer les ultras locaux et adverses depuis votre siège.

🔥 L’atmosphère : C’est peut-être le plus gros défaut de ce club : l’ambiance y est calme. Même si l’équipe dispose d’un petit kop d’ultras, l’animation repose majoritairement sur les supporters visiteurs. Il est important de choisir un adversaire avec beaucoup de supporters pour espérer une ambiance intéressante (Ferencváros, Újpest, Debrecen, Győr, etc.).

💰 Les prix : Les prix sont l’énorme point fort de l’expérience supporter du MTK ; ils viennent rattraper beaucoup de défauts du club. Une bière coûte 2 € et un bon sandwich 4 € maximum. Il est possible de manger et boire au stade pendant tout le match pour moins de 20 € à deux. Les écharpes coûtent 12 € à la boutique officielle. Les places normales se trouvent aux alentours de 10 €, et les VIP coûtent entre 30 et 40 €.

😎 Les points positifs : prix hyper attractifs, buvette de très grande qualité, stade confortable et moderne.

😤 Les points négatifs : temps d’attente généralement longs (pour la fouille, la buvette et les toilettes), ambiance dépendante de l’adversaire, on ne sent pas une identité de club forte malgré son histoire.

Vasas - Le club familial

Avec six titres de champion de Hongrie, Vasas est lui aussi considéré comme un grand nom du foot hongrois. C’est un peu l’équivalent du Stade de Reims : un club historique mais qui n’a plus gagné de trophée majeur depuis 1986. Vasas est un club omnisports professionnel, ce qui permet également de voir des matchs de water-polo ou de handball.

🏟️ Le Stade : Le club joue au Illovszky Rudolf Stadion, situé à 30 minutes au nord du centre-ville. C’est un stade moderne de 5 000 places construit en 2019. Le stade est assez basique, mais confortable.

🎫 La Billetterie : Les billets sont achetables sur le site internet du club (https://vasas.csakjegyek.hu/merkozesek) et aux guichets ouverts lors des matchs. Les places sont un peu moins chères en ligne qu’au stade. Le petit bloc d’ultras se trouve en tribune C, et les visiteurs en D.

🔥 L’atmosphère : L’atmosphère au stade est très familiale. Même si le petit kop met un peu d’ambiance, l’animation dépend beaucoup du scénario du match.

💰 Les prix : Les prix sont corrects à Vasas. Toutes les places sont à moins de 10 €. Une bière coûte 2,20 € et un sandwich 3 €. L’écharpe coûte 13 €, mais nous n’avons pas trouvé la boutique officielle pour l’acheter. Il n’y a pas de revendeurs autour du stade.

😎 Les points positifs : prix accessibles, stade confortable, proximité du centre-ville, ambiance familiale.

😤 Les points négatifs : la boutique ne se trouve pas dans le stade et nous ne l’avons pas trouvée, beaucoup d’attente à la buvette (environ 20 min), nourriture peu qualitative, ambiance limitée si le match est peu animé.

Honvéd – Un mélange entre histoire et modernité

Honvéd est l’un des plus grands clubs de Hongrie. Avec 14 titres de champion et 8 coupes nationales remportées, le club, aujourd’hui en deuxième division, est assurément une institution à découvrir. Honvéd est le club de Kispest, nom du XIXᵉ arrondissement de Budapest.

🏟️ Le Stade : Le club évolue depuis 2014 à la Bozsik Aréna, qui tient son nom d’une ancienne légende du club. Cette enceinte moderne compte 8 200 sièges et offre une atmosphère à la fois chaleureuse et familiale. Le stade est très moderne, mais parvient malgré tout à transmettre une impression historique. Le club se trouvant à Kispest, il faut environ 45 min en transport pour rejoindre l’enceinte depuis le centre.

🎫 La Billetterie : Les billets sont facilement achetables sur le site du club, ainsi qu’à la billetterie du stade (https://jegy.honvedfc.hu/). Des distributeurs de billets de match sont également disponibles tout autour de l’enceinte. Les ultras sont en tribune A.

🔥 L’atmosphère : L’ambiance est très familiale, ce qui rend l’expérience supporter très chaleureuse. Durant l’avant-match, de nombreuses animations sont organisées sur le parvis du stade, telles qu’un stand de maquillage, une fresque du club à colorier et un concours de sprint ! Plusieurs DJs diffusent également de la musique. Pendant le match, la tribune ultras propose une très belle ambiance tout au long de la rencontre. Entre le stade et l’ambiance, nous n’avons pas du tout l’impression d’être chez un pensionnaire de Ligue 2.

💰 Les prix : Les prix sont le principal défaut du club d’Honvéd. Une bière coûte environ 2,50 €, ce qui est dans la moyenne des stades hongrois de première division, et il faut débourser autour de 10 € pour manger un repas correct. Une écharpe à la boutique officielle coûte 19 € ; il est possible d’en acheter à des vendeurs autour du stade pour 10 €. Le maillot est à 50 €. Les places coûtent une dizaine d’euros, quel que soit le match, soit le même prix que dans les clubs de première division.

😎 Les points positifs : stade très agréable, super ambiance avant et pendant le match, sentiment d’être dans un club historique, nombreuses animations tout au long du match, niveau de jeu très correct pour de la Ligue 2.

😤 Les points négatifs : prix élevés pour de la division 2, stade à 45 min du centre-ville, beaucoup d’attente à la boutique, très peu de choix à la buvette et nombreuses ruptures d’inventaire (plus de sandwichs, de chips et de bière pression à la mi-temps).

Conclusion : Budapest est un véritable terrain de jeu pour les amateurs de football. Chaque club y cultive sa propre identité, son histoire et son style, offrant aux supporters des expériences uniques. Ferencváros reste le mastodonte du championnat, roi du terrain comme des tribunes. Újpest et Honvéd séduisent par leur ambiance et leur caractère, parfaits pour vivre un match plein d’émotions. Le MTK mise sur le confort et une buvette de haute qualité, tandis que Vasas incarne le charme d’un petit club familial et accueillant.

Peu importe l’équipe que vous choisirez, une chose est sûre : à Budapest, le football se vit avec passion.

La rédaction vous souhaite un excellent match !

Paul Rabeisen