Une leçon de piano avec Chopin avec Pascal Amoyel au théatre

Le Ranelagh Un piano à queue avec un tabouret pour seul décor, et un pianiste… On va avoir droit à une leçon de musique et quelle leçon… inoubliable.

Pascal Amoyel nous emmène dans son enfance. Tout petit, à l’âge de cinq ans, il s’est mis à apprendre le solfège et le piano. Ce fut un apprentissage très, très dur, pourtant il a bénéficié de trois professeurs et de trois cours particuliers par semaine. Il a fallu beaucoup de travail, de la volonté et de la ténacité, couronné par un dialogue intime avec son héros, Frédéric Chopin. Et après de nombreuses ballades et de nombreux concertos entremêlés de nocturnes, il a fini par devenir un virtuose spécialiste de Chopin… Ce qu’il nous prouve par un magistral concerto pour clore son magnifique spectacle. L’audience a beaucoup apprécié et le lui a fait savoir par des longs applaudissements.

Jack Moyal