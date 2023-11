Réalité d’une révolution

Libertate 89. Un film rempli d’émotion et de vérité sur des faits révolutionnaires historiques en Roumanie.

Le Réalisateur, Tudor Giuriu, d’origine Roumaine a décidé de rétablir une réalité au grand jour.

Afin de mieux comprendre l’envergure de ce film, établissons un petit focus sur le réalisateur. Tudor Guiriu, il est diplômé de l’académie de Budapest en 1995, directeur général de la télévision nationale Roumaine de 2005 à 2007 et membre académique européen du cinéma en 2014. Il réalisera Love sick, son premier film en 2007, qui sera sélectionné dans panorama de la Bertille 2006 et primé dans plusieurs festivals internationaux.

Cet artiste cinématographique aura pour but dans ce film de capturer les tranches moins connues de la révolution Roumaine de 1989 à Nagyszeben. Ce film retrace l’attaque d’un poste de police lors de manifestation contre le pouvoir qui s’est transformé en affrontement sanglant entre soldats, miliciens, manifestants, civils et membres de la police secrète. Nous suivons alors le parcours frénétique que vit Viorel, le capitaine de police.

C’est en avançant dans cette inauguration que nous découvrons alors les morales et messages envoyés par le réalisateur. On en apprend un peu plus tout au long du film sur les mensonges et faits réels de la politique des années 80-90 en Roumanie. La terreur, les crimes et la Violence y sont mis au premier plan.Tudor Giuriu évoquera le courage et le recul qu’ont eu les victimes de cette révolution qui, pour la plupart des témoignages conçues, ne regrettent pas cette injustice. Il n’hésitera pas de faire un hommage fait aux martyres de cette partie de l’histoire.

Son discours enrichissant sur la thématique et les objectifs du film se penche ensuite sur la réalisation de ce long métrage. Il décrira alors que l’idée de ce film était présente depuis un long moment. Présente dans ses insomnies et dans ses rêves. Il a utilisé des lieux qu’il connaissait déjà et n’a pas beaucoup laissé place à l’improvisation pour se tenir au plus près de l’histoire.Tout particulièrement les scènes de la piscine, qui représente le corps de l’œuvre. Il abordera ces séquences avec beaucoup d’émotions développant sur l’image de « société ». C’est dans une piscine que la société formée par les détenus sera mise en avant par les conflits de relations sociales, la vie en communauté, les activité culturelles ou sportives ...

Tudor, n’avait en son esprit qu’une idée qu’il ne savait pas inaccessible. Il a utilisé ses recherches, expériences et racines pour nous façonner des jumelles sur le passé.

