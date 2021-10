L’amour à toutes les époques !

C’est sans doute par amour pour les œuvres de Molière, que Florence FAKHIMI eu l’idée de créer cette pièce.

Lundi 04 octobre à 16 heures, à l’Institut Français de Budapest, se tenait l’avant-dernière représentation de la pièce de théâtre Un amour de Molière. Cette comédie, interprétée par la Compagnie Libre à nous, a su faire salle comble, à l’intérieur de laquelle fusaient les rires et les applaudissements !

À quoi ressemblerait une pièce de Molière, à l’époque du règne du disco ? Eh bien, grâce à ce spectacle nous avons la réponse. Il est amusant de constater que l’œuvre de Molière s’allie avec perfection à un groove à toute épreuve et des vocalises à en faire rougir. Cette pièce peu conventionnelle, fait évoluer les personnages les plus emblématiques des œuvres de Molière tels que George Dandin, Dom Juan ou encore le Tartuffe à travers toutes les époques. Du temps de Molière, jusque dans le futur. Toutes les scènes extraites de ces écrits ont un thème commun : l’amour avec un grand A. De quoi rappeler aux spectateurs que l’amour est la seule chose capable de résister au temps. Ce voyage temporel, nous montre les différentes facettes des relations homme-femme. Amour pur, jalousie, tromperie… La représentation de l’amour au XVIIe siècle n’a finalement pas considérablement évolué de siècle en siècle et les textes de Molière sont toujours d’actualité et extrêmement moderne.

Du côté de la mise en scène : le vide. Seule une table trône au milieu du plateau, sur laquelle les acteurs, à chaque début de scène, remplacent la précédente nappe par une nouvelle. Ce simple bout de tissu est le fil conducteur à travers ce voyage temporel. Il symbolise chaque changement d’époque, ainsi que chaque changement de scène. Ce décor simple et épuré laisse place à toute une palette de jeu d’acteur. Les corps se meuvent avec dynamisme autour, sur et en-dessous de la table. La performance des acteurs semble avoir fait l’unanimité à en juger par les éclats de rires. En effet, l’adaptation de ces écrits à différentes époques a permis une certaine innovation et profondeur dans le jeu d’acteur. Les personnages de Molière sont alors affublés d’un accent du sud, campagnard, fort prononcé ou encore deviennent des entités robotiques !

La mise en scène, la performance des acteurs, la musique et les costumes hauts en couleur ont contribué à créer un univers atypique dans le plus grand respect de la langue de Molière.

Ce fut l’occasion pour le public présent, de découvrir ou de redécouvrir ces œuvres classiques de façon plus attrayante et dynamique. La compagnie a donné six représentations dans toute la Hongrie : Pécs, Szentes, Debrecen, Miskolc, Budapest et Pannonhalma, devant un public principalement scolaire. Les étudiants ont d’ailleurs pu échanger à chaque fin de représentation avec les acteurs.

La langue de Molière a alors pu trouver son chemin dans le cœur de 650 spectateurs hongrois.

Kassandra Camporini