L’amour avec un escabeau, une pièce en français représentée à Budapest

Avis aux amateurs de théâtre : la Compagnie Cosmopolite du Pierrot Lunaire sera présente le 9 décembre 2023 à 19h au théâtre Pinceszinház pour un seul-en-scène en français, sous-titré hongrois.

La Compagnie Cosmopolite du Pierrot Lunaire, c’est une troupe théâtrale fondée en 1994 ayant pour but de réunir des artistes de toutes origines et de toutes langues. Le corps est au centre de leurs pièces contemporaines : « Nos pièces montrent souvent des personnages sans âge, sans sexe déterminé, et apatrides. Toute personne peut se reconnaître en eux, puisqu’ils incarnent, par leur façon d’être, à la fois éperdue, absurde, parfois grotesque au point de provoquer l’éclat de rire, mais toujours profondément émouvante, l’essence même de l’humanité. ». En ce mois de décembre qui approche, c’est la comédienne Deáky Szandra, sous la direction de Sylvaine Hinglais, qui nous présente ce seul-en-scène autour de l’amour avec… un escabeau. « Un spectacle conçu pour un Personnage, des Objets et des Voix. » indique le flyer publicitaire. Le titre est donc à prendre au sens propre. L’escabeau est un véritable personnage qui prend vie sur scène, tout comme d’autres objets du quotidien tels qu’un coussin ou une botte.

Une histoire d’amour, une histoire de femme, une histoire de vie

Sylvaine Hinglais, metteuse en scène de la pièce, a fondé la Compagnie afin de parler de « sujets universels, tels que le besoin d’amour, le sentiment d’être étranger, la recherche d’une place dans le monde, la difficulté de communication. Des pièces adaptées à toutes les langues et toutes les cultures. » avoue-t-elle dans une vidéo disponible sur la chaîne youtube LocalTheatreNY.tv. Ses pièces se sont jouées à Paris, New-York, et désormais Budapest, grâce à la collaboration de l’artiste Agens. Côté musique, on peut compter sur la collaboration de l’américain Jeff Luna et le label Silicate, composé de musiciens parisiens. Nous retrouverons sur scène un style musical électronique, imaginé spécialement pour la pièce. Actrice d’origine hongroise installée en France depuis 2008, Deáky Szandra est déjà présente à Budapest pour faire la promotion et la communication de la pièce.

L’amour avec un escabeau, une pièce inédite en français (sous-titré en hongrois), à retrouver le 9 décembre 2023 au théâtre Pinceszinház à 19h. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site pinceszinhaz.jegy.hu.

Siloé Lemaître