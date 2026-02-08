La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob

Ecrit et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre

Au théâtre Montparnasse 31, rue de la Gaieté 75014 PARIS

C’est une pièce admirable à tous les points de vue ; l’écriture, la mise en scène inventive, le casting remarquable, les décors merveilleux, les costumes d’époque 1970, et une belle lumière. C’est une tragédie mais avec tellement de scènes drôles et comiques que l’on en oublie le dénouement malheureux, la mise à mort d’une femme de 35 ans, mère de deux petits enfants.

Danielle a épousée un homme d’exception, il est le plus grand attaché de presse du cinéma français et même Hollywood le réclame pour assurer la sortie du Parrain avec Marlon Brando. Pour le présent, il s’occupe du film de Gérard Oury : Rabbi Jacob, avec la star comique Louis de Funès. Et Danielle qui a la langue bien pendue, mets son mari dans des situations périlleuses vis-à-vis de ses relations d’affaires et du ministre de l’intérieur Raymond Marcellin, (lui rappelant qu’il occupa un poste dans le gouvernement de Vichy et fut décoré de la Francisque). Celui- la même qui ordonnera sa mise à mort sur le tarmac de Marignane à Marseille. Elle avait détourné l’avion de ligne Paris-Nice avec un pistolet d’alarme inoffensif et exigeait que le film de Gérard Oury ne sorte pas sur les écrans. La réponse de Marcellin fut trois policiers déguisés en steward, dont un tireur d’élite qui lui logea une balle dans la tête et une dans le cœur.

Le film Rabbi Jacob, sortit sur les écrans et fut un énorme succès.

Tout le monde oublia Danielle sauf son époux Marcel Cravenne qui intenta un procès à l’Etat français, sans aucun succès.

Il faut aller voir cette pièce absolument !!!!

Jack Moyal