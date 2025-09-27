Judit Elek est à l’honneur du nouveau cycle de la Bibliothèque publique d’Information de Paris cet automne.

Ce mercredi 17 septembre se tenait la rentrée 2025-2026 de la Bibliothèque publique d’Information au Forum des Images. L’occasion de présenter le cycle de la Cinémathèque du documentaire qui met à l’honneur la cinéaste hongroise.

La programmation de ce cycle sur le documentaire s’articule autour de trois cinéastes de pays différents : Harutyun Khachatryan pour l’Arménie, Giovanni Cionni pour l’Italie et Judit Elek pour la Hongrie. C’est cette dernière qui ouvre le bal cet automne avec la projection de l’entièreté de son œuvre documentaire jusqu’au 23 novembre.

Grande réalisatrice de cinéma direct, membre du Studio Béla Bálazs, Judit Elek a passé sa vie à visibiliser les causes qui lui tenaient à cœur, être au plus proche des gens. Marion Bonneau, programmatrice de ce cycle, a été à sa rencontre chez elle, à Budapest, en juillet dernier. Elle a enregistré sa visite et diffusera des extraits de cet entretien avant chaque film. On y voit la cinéaste parler français, en l’honneur du lien qui l’unit à la France - elle a notamment été sélectionnée à Cannes en 1969.

Les films diffusés ont été entièrement sous titrés en français et restaurés, et un coffret Blu-Ray de l’intégralité de son œuvre serait à venir.

« Judit Elek, l’art des yeux ouverts », du 17 septembre au 23 novembre au Forum des Images.

Siloé Lemaitre