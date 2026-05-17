En route pour l’aventure !

Projection à l’Institut français du 14 avril au 30 avril

Après le succès des Journées des films francophones tout au long du mois de mars, l’Institut français de Budapest a décidé d’organiser de nouvelles projections du 14 avril au 30 avril sous l’intitulé “Kalandra fel!”, qu’on peut traduire par “C’est parti pour l’aventure !”. Avec sept projections en quinze jours, l’Institut français a continué sur sa lancée cinématographique qui ne va pas s’arrêter de sitôt. À partir du 5 mai et jusqu’au 23 mai, plusieurs films récompensés au Festival de Cannes et minutieusement choisis par l’institut seront également projetés.

Penchons-nous cependant sur la série de films du mois d’avril à laquelle le JFB a eu la chance d’être convié. Cette série était basée sur le thème du voyage et de l’aventure avec pour objectif, selon les mots de l’Institut français, “évadez-vous du quotidien et partez à l’aventure”.

Nous avons eu la chance d’assister à plusieurs de ces films et nous allons vous présenter les quatre films qui ont particulièrement retenu notre attention, le premier étant “Nous, les Leroy”, réalisé par Florent Bernard. Ce film aborde le parcours du divorce de la famille Leroy, mais pas seulement : il traite aussi des relations parents-enfants ou encore entre frères et sœurs. En mêlant comédie et drame, le réalisateur nous entraîne pendant près de deux heures dans la tentative désespérée de Christophe Leroy de reconquérir sa femme après qu’elle lui a demandé le divorce, et de recoller les morceaux d’une famille en éclats. En s’inspirant de sa propre expérience quand il était plus jeune, Florent Bernard décrit avec beaucoup de justesse la vie familiale et conjugale de certains foyers.

Le second film est “À l’abordage”, sorti en 2020. Ce long-métrage réalisé par Guillaume Brac nous invite à suivre Félix et son ami Chérif à travers leur voyage de Paris jusqu'à la Drôme, département du sud-est de la France. Ce voyage naît de la rencontre entre Félix et Alma, un soir d’été sur les quais de Seine. Ce film aborde bien plus que le voyage : il questionne les relations amoureuses et les déceptions qui peuvent en découler, notamment à travers l’histoire entre Félix et Alma. Guillaume Brac nous invite aussi à l’ouverture vers les autres et à dépasser nos premières impressions, ce qu’il illustre notamment avec les relations entre Edouard, le conducteur du BlaBlaCar qui amène Félix et Chérif dans la Drôme, avec lequel les rapports ne sont pas toujours simples, mais qui finit par tisser une vraie relation avec eux.

Le troisième film ayant retenu notre attention est “Continuer”, réalisé par Joachim Lafosse. Ce film est avant tout centré sur l’aventure et le drame de la relation entre une mère et son fils qui ne se comprennent plus. La mère, jouée par Virginie Efira, entraîne alors son fils dans un long périple à cheval à travers le Kazakhstan. Entre silences, contemplation et éclats, le film est une véritable épreuve pour les personnages et pour le spectateur.

Pour finir, le quatrième film dont nous aimerions vous parler est “La vallée des fous”, sorti en 2024 ce film français, coécrit et réalisé par Xavier Beauvois, aborde le voyage d’une manière bien différente des autres films présentés durant cette quinzaine. Jean-Paul, passionné de voile, est criblé de dettes. Pour y faire face, il participe à la course du Vendée Globe en ligne via le jeu Virtual Regatta. Espérant remporter la dotation réservée aux premiers, il va jusqu’à recréer les conditions réelles de la course dans son propre bateau échoué au fond de son jardin. Le personnage principal joué par Jean-Paul Rouve ne va nulle part, il est immobile dans son bateau au fond de son jardin. Mais on peut également se dire que pour un homme criblé de dettes comme lui, c’est le seul moyen de partir en “voyage” que de s’imaginer participer au Vendée Globe, qui est dans l’imaginaire l’une des façons les plus extrêmes de se couper de son quotidien et de partir à l’aventure.

Bien d’autres films ont été projetés pendant ces 15 jours, parmi lesquels on peut citer notamment “Le Retour” de Catherine Corsini, ou encore “Azur et Asmar” de Michel Ocelot. Tous les films projetés pendant ces quinze jours étaient basés sur le voyage, mais pas uniquement au sens littéral du terme. Dans “Nous, les Leroy”, le voyage s’exprime davantage sur un plan émotionnel et sentimental, tandis que dans “Continuer”, il est plus physique et concret, sans pour autant être dépourvu d’une forte charge intérieure. Le voyage n’est donc pas uniquement le fait de partir loin ou proche de chez soi, le voyage se vit à travers les amours, les amitiés, les déceptions, l’imagination… Voilà ce que nous ont appris ces quinze jours de projections.

Ces projections sont nombreuses tout au long de l’année avec différents thèmes et différentes sélections réalisées par l’Institut français. Si vous souhaitez voir des films francophones, nous vous suggérons d’aller sur le site de l’Institut français de Budapest pour voir la programmation des prochains mois.

Nathan Guillemin