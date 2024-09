Dans les yeux de Monet

Au théâtre de la Madeleine

Avec Clovis Cornillac, Maud Baecker, Eric Prat

Mise en scène Tristan Petitgirard

En 1892, Claude Monet s’installe à Rouen afin de peindre la cathédrale. Il est célébré et adulé par la bonne société rouennaise, mais vit comme un ermite. Il refuse les invitations et les sorties.

Il est en panne d’inspiration et n’arrive plus à peindre depuis la mort de sa femme. Il est déprimé et a besoin d’argent. Son marchand, au bord de la faillite, le presse de produire des peintures afin de les vendre à un riche collectionneur. Son logement situé au-dessus d’une boutique de lingerie féminine, lui procure l’occasion de faire la connaissance d’une jeune modèle dont il s’amourache. Elle vient perturber son quotidien mais elle deviendra sa source d’inspiration, et lui permettra de revenir à ses pinceaux et de peindre une trentaine de chef d’œuvres intitulé, la série des Cathédrales de Rouen.

L’histoire est magnifique, les acteurs sont excellents, et la mise en scène parfaite et discrète.

Un petit bémol sur la musique d’Eric Satie qui est pesante.

En ce début d’automne, cette pièce de théâtre est à voir absolument car elle est divertissante.

Jack Moyal