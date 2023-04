Le vice-consul de Suisse Carl Lutz recommandé avec des sauveteurs de Juifs pour la Médaille d'or du Congrès américain

"Ces juifs étaient des citoyens hongrois, ce qui les privait de la protection diplomatique.

Mais les lois de la vie sont plus fortes que la loi des hommes".

Carl Lutz, 1946

Washington, D.C., 18 avril 2023 : Le Cercle Carl Lutz interviendra aujourd'hui lors de la cérémonie au Capitole des États-Unis, au cours de laquelle Carl Lutz et d'autres sauveteurs de l'Holocauste seront recommandés pour la Médaille d'or du Congrès des Etats-Unis pour leurs efforts inlassables de sauvetage au cours de la Seconde Guerre mondiale. La législation est parrainée par la députée Judy Chu (D-CA). L'arrière-petite-fille du président Roosevelt et Nancy Pelosi, présidente émérite de la Chambre des représentants, prendront également la parole au cours de la cérémonie.

Depuis la Révolution américaine, le Congrès des États-Unis décerne des Médailles d'or en guise de plus haute expression de la reconnaissance nationale pour des réalisations remarquables. Chaque Médaille honore une personne, une institution ou un événement particulier. Une nouvelle législation est actuellement soutenue par un effort bipartisan pour honorer à titre posthume les sauveteurs américains de l'Holocauste, également les binationaux.

L'un de ces sauveteurs est Carl Lutz, vice-consul de Suisse à Budapest pendant la Seconde Guerre mondiale. Carl Lutz, fonctionnaire helvétique diplômé de l'université George Washington, a travaillé pendant 20 ans aux États-Unis. Il est devenu binational et a obtenu la nationalité américaine en 1929. Une copie de son passeport américain est aujourd'hui exposée à l'ambassade des États-Unis à Budapest, offerte par le Cercle Carl Lutz en 2022.

Carl Lutz a commencé à sauver des vies en Hongrie en 1944. On estime que des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants juifs ont été sauvés d'une mort certaine grâce à son action, aujourd'hui reconnue comme la plus grande opération de sauvetage diplomatique de la Seconde Guerre mondiale.

"Nous sommes fiers que Carl Lutz et d'autres sauveteurs de l'Holocauste soient honorés par la médaille d'or du Congrès américain, déclare Agnes Hirschi, présidente honoraire du Cercle Carl Lutz. L'effort de mon père adoptif a été une contribution décisive contre la barbarie. Non seulement il a protégé la vie de milliers d'innocents des camps de la mort, mais il a aussi sauvé la mienne", ajoute Agnes Hirschi, qui avait 7 ans à l'époque.

Grâce à un ingénieux système de sauf-conduits, de faux papiers et de maisons protégées, Carl Lutz et ses collaborateurs ont réussi à ralentir le génocide, jusqu'à l'arrivée de l'Armée rouge. Leur tâche a été facilitée par le fait que le pays qu'ils servaient, la Suisse, protégeait les intérêts des Etats-Unis en Hongrie.

D'autres personnalités sont citées dans la loi, notamment :

Eleanor Roosevelt, Première Dame des Etats-Unis

Harold Ickes, Secrétaire d'État à l'intérieur des États-Unis, pendant la Seconde Guerre mondiale

Laurence A. Steinhardt, Ambassadeur des États-Unis en URSS 1939-1942 et en Turquie 1942-1945

Hiram Bingham IV, Vice-consul des États-Unis à Marseille, France, 1940-1941

War Refugee Board, Département du Trésor américain, 1944-45

Dr. Donald Lowrie, Young Men’s Christian Association (YMCA), Comité de Nîmes, aide tchèque

Roderick W. Edmonds, Master Sergeant, 106th U.S. Infantry Division, 422nd Infantry Regiment, U.S. Army, Seconde Guerre mondiale

Carl Lutz a une salle qui porte son nom au Palais fédéral, en Suisse, ainsi que plusieurs rues dans le monde. Il a reçu des distinctions en Israël, en Suisse, en Hongrie, en Argentine, en Allemagne et aux États-Unis.

Il a reçu la Médaille Présidentielle de l'université George Washington, la Médaille Présidentielle des États-Unis et l'Ordre du Mérite de l'Allemagne. Il a été élevé au rang de Juste parmi les Nations par Yad Vashem et a été proposé trois fois pour le prix Nobel de la paix.

L'annonce de la loi sur la médaille d'or du Congrès américain sera suivie d'une visite à la Maison Blanche.

Le Cercle Carl Lutz : soutenue par la Fondation Klarsfeld et la Fondation Tom Lantos, cette société historique suisse a mené des projets éducatifs avec des partenaires reconnus tels que Yad Vashem (Jérusalem), le Mémorial de la Shoah (Paris) et l'Université George Washington (Washington, D.C.). Elle a formé les 340 guides du Musée d'Etat d'Auschwitz-Birkenau (Cracovie), à l'invitation de ce dernier. Elle est également intervenue dans des écoles en Suisse et aux Etats-Unis. La Société Carl Lutz a été nommée au groupe de soutien de la délégation suisse à l'IHRA.

