Conférence débat avec l’économiste Alain Deneault

Le 7 janvier dernier a eu lieu une conférence débat en ligne avec comme invité d’honneur Alain Deneault. Organisée par l’association des Journalistes-écrivains pour la Nature et l’Ecologie (JNE), les discussions ont touché le thème de l’économie de la nature, et de ce qu’est l’économie en elle-même. Le débat a été animé par Suzanne Körös et Jean-Luc Fessard. Retrouvez la retranscription vidéo sur le lien suivant : https://jne-asso.org/blogjne/2021/01/17/la-video-de-la-rencontre-debat-jne-avec-le-philosophe-alain-deneault-a-propos-de-son-essai-leconomie-de-la-nature/.

Alain Desneault, philosophe, professeur et essayiste canadien a expliqué des concepts clefs de son essai L’économie de la nature paru en 2019 aux éditions Lux. Il écrit selon le concept du feuilleton théorique pour rendre ses travaux de recherches et spéculations plus accessibles au public non académique. Le philosophe se questionne sur la nature de l’économie, et notamment sur comment redonner à l’économie sa profondeur et sa philologie. Il explique que le mot économie s’est complexifié au fur du temps et qu’il s’est émancipé de l’usage contemporain. Alain Deneault conçoit l’économie comme une pensée des relations, qui est au carrefour de toutes les autres disciplines. Il la voit comme un concept évolutif, et non transcendant. Ainsi, l’économie de la nature se définirait par l’organisation féconde entre les vivants, les séries de relations, quelque chose d’imprévus, plein d’aléas et de chocs, quelque chose de darwinien.

Concentré sur la compréhension des terminologies, l’essayiste dénonce aussi les tentatives de réconcilier l’économie avec l’écologie : selon lui, conceptuellement, l’écologie sert l’économie, et non l’inverse, et que les néologismes comme les termes « écosystème » et « écolonomie » sont vides de sens, puisqu’ils renvoient à des intuitions plutôt qu’à des compréhensions.

Constantin Lu