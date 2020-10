Présentation d'Euro Créative

Il y a tout juste un an, nous lancions la plateforme de réflexion Euro Créative. Sans financements et sans aides extérieures, le pari était risqué. Nous étions cependant convaincus de l’originalité de notre projet et étions portés par des objectifs clairs et ambitieux. Notre état d’esprit n’a pas changé, nous sommes fiers du chemin parcouru tout en ayant conscience de l’immensité de la tâche qu’il nous reste à accomplir. (Re)Développer les relations entre la France et les pays d’Europe centrale et orientale ne se fera pas en un jour. Aujourd’hui, Euro Créative compte cinq membres actifs, une vingtaine de contributeurs réguliers ainsi qu’un grand nombre de partenaires à travers l’Europe. Bref, Euro Créative grandit vite et n’a pas l’intention de s’arrêter !

Cependant, vous êtes peut-être en train de vous demander ce qui se cache derrière la notion assez vague de plateforme de réflexion. Que fait concrètement Euro Créative et quels sont ses objectifs? Rentrons donc un peu plus dans les détails.

Notre idée générale est née d’un constat évident: la division Est-Ouest perdure malheureusement en Europe, et ce plus de 30 ans après les mouvements démocratiques des années 90. En France par exemple, nous entendons très peu parler de la culture, de la société et des enjeux hongrois. Cette méconnaissance partagée mène à une certaine méfiance réciproque. Nous aurions pu imaginer qu’avec le grand élargissement de 2004, les choses changeraient et que l’on assisterait au foisonnement des échanges diplomatiques et interculturels entre les anciens et les nouveaux États membres. Pourtant, nous sommes en 2020 et la France brille toujours par son manque d’interactions avec la Hongrie et plus largement avec ce grand ensemble régional qu’est l’Europe centrale et orientale.

Si l’on demande à un Français ce qu’il sait de la Hongrie contemporaine, il est très probable que sa réponse se cantonne à la personne de Viktor Orbán. Certes, le Premier ministre hongrois est – qu’on le veuille ou non – une figure importante sur la scène européenne, jouant une part active dans les réflexions sur le futur de l’Europe. Ses dix années de pouvoir ont aussi été marquées par des développements inquiétants pour la démocratie et l’Etat de droit. La Hongrie ne peut se résumer qu’à cela, bien au contraire… Face à cette situation, il convient d’une part de traiter ces développements avec sérieux et précision, qu’il s’agisse d’en expliquer les raisons ou les implications ou de rechercher des solutions nationales et/ou européennes. Il est donc nécessaire de dépasser les clichés et les idées toutes faites, bien souvent véhiculées par nos médias généralistes ou nos élites politiques. D’autre part, il est essentiel d’étendre notre cadre de réflexion en traitant d’autres thématiques. Pour ne prendre qu’un exemple, la détérioration de la démocratie hongroise s’accompagne aussi d’une dynamisation de la société civile. Il faut en effet mettre en avant l’activisme des citoyens hongrois et les initiatives qu’ils entreprennent quotidiennement malgré les obstacles ! Ainsi, avec Euro Créative nous voulons sensibiliser le public francophone à un nombre plus vaste de problématiques tout en dépassant les idées reçues.

Plus généralement, les relations franco-hongroises – et cela se vérifie avec d’autres pays de la région – sont aujourd’hui perturbées par des jeux politiques (tant sur le plan national qu’européen) et un manque de vision long-terme. Cela a été confirmé par les récentes élections européennes – qui ont poussé ce jeu politique malsain à son paroxysme. Tout dialogue concret semble désormais impossible et c’est l’ensemble de l’Europe qui s’en trouve affaiblie. En effet, tant que ce rideau de fer idéologique séparant l’est et l’ouest ne se lèvera pas, l’Union européenne restera limitée tant au niveau interne que dans sa politique extérieure. Il faut selon nous opérer rapidement un double changement de mentalité au sein de l’UE. D’un côté, les pays d’Europe centrale doivent comprendre qu’ils ont un rôle important à jouer dans les développements européens et qu’ils sont des acteurs à part entière du processus décisionnel. Parallèlement, les Etats d’Europe occidentale et en particulier la France doivent changer la conception qu’ils ont de leurs voisins, afin de les percevoir enfin comme des membres capables de participer pleinement et positivement à l’évolution de ce projet commun.

Euro Créative se propose donc de jouer un rôle d’intermédiaire entre la France et les pays d’Europe centrale et orientale. Premièrement, notre contenu analytique et notre veille de l’actualité régionale permettent de répondre à la nécessité d’accroître les connaissances et l’intérêt pour ces pays en France. Que cela concerne la société civile (et notamment les étudiants) ou les élites politiques. Deuxièmement, nous offrons la possibilité d’engager le débat sur les développements européens à travers des conférences régulières et auxquelles les citoyens sont incités à participer activement. Troisièmement, Euro Créative rassemble les parties prenantes françaises et d’Europe centrale et orientale afin de mettre en place des réseaux qui puissent relier nos sociétés civiles. C’est par le biais de ces nouveaux réseaux que nos relations multidimensionnelles se construiront concrètement et durablement. Enfin, nos projets offrent de multiples possibilités d'interactions entre les citoyens de ces divers pays. Créer des échanges sociétaux va de pair avec la dynamisation du projet européen et du développement des différents Etats en son sein.

Par le biais de ses différentes activités, Euro Créative entend ainsi dynamiser les relations entre la France et les pays d’Europe centrale, qu’il s’agisse de relations politiques, économiques, sociétales ou culturelles. Cet objectif est le fruit d’une vision long-terme, celle d’une France plus active et plus influente à l’échelle européenne, capable de comprendre le monde qui l’entoure et par conséquent d’endosser un rôle plus efficace au niveau européen. Ce rapprochement entre la France et les pays d’Europe centrale et orientale serait bien évidemment une avancée souhaitable sur le plan national mais aussi un développement bienvenu sur le plan européen. Nous vous donnons donc rendez-vous sur Euro Créative afin de débattre ensemble des modalités de ce futur que nous partagerons, Français et Hongrois.

Sofia Erpenbach