Un samedi sur deux, Guillaume Carré et son équipe animent l’émission « Mauvaises Ondes » sur Tilos Rádió. Le temps d’une heure, les chroniqueurs décryptent l’actualité hongroise en français d’une manière accessible à destination des francophones de Hongrie ou d’ailleurs. La recette de l’équipe « Mauvaises Ondes » : des analyses pointues sur un ton détendu.

Bières posées sur la table, micros haut-de-gamme, odeur de « verveine », sourires aux lèvres, c’est dans cette atmosphère hospitalière que nous sommes accueillis aux studios de Tilos Rádió. En ce 17 février, Joël Le Pavous (journaliste correspondant pour Le Soir, L’Express et Le Temps), Guillaume Carré (présentateur et animateur), Jean-François Herbecq (journaliste de la RTBF) et Mercédesz Gyükeri (journaliste à l’hebdomadaire HVG) sont déjà en pleine discussion sur les actualités récentes. Il faut dire que la semaine a été chargée. Ce samedi-là, ils reviennent sur le chaos ambiant en Hongrie, où les démissions conjointes de Katalin Novák (présidente de la Hongrie), de Judit Varga (ex-ministre de la justice qui devait conduire la liste Fidesz aux élections européennes) et du pasteur Zoltán Balog (de la présidence du synode calviniste) laissent le Fidesz (parti du Premier ministre Viktor Orbán) sans tête de liste pour les européennes, sans candidat pour la mairie de Budapest, sans présidente et avec des manifestants sur les bras. Sans oublier les déclarations fracassantes de Péter Magyar (ex-mari de Judit Varga) sur le régime après l’abandon de ses positions dans deux entreprises publiques. Durant l’heure de discussion, Joël le Pavous et Mercédesz Gyükeri échangent sur les raisons et les conséquences de ce chamboulement politique. On apprend que Katalin Novák a gracié le directeur adjoint d’un foyer d’enfants, condamné pour avoir couvert les agissements de son supérieur, coupable de multiples agressions sexuelles sur mineurs. En parallèle de ce scandale, la Hongrie a été secouée par des manifestations d’une ampleur historique à Budapest. La principale : une manifestation dite « des influenceurs » qui a réuni près de 50 000 personnes la veille de l’émission.

Deux semaines plus tard, le 2 mars, « Mauvaises Ondes » consacrait son heure d’antenne à l’Ukraine vue de Hongrie, deux ans après le début de « l’invasion à grande échelle » par la Russie. Dans cette édition, Daniel Psenny (ancien journaliste du Monde), Corentin Léotard (rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale), et Vincent Liegey (essayiste et conférencier) sont invités pour offrir un point de vue sur la situation de l’Ukraine vue de Hongrie. La proximité géographique entre ces deux pays fait de la Hongrie un lieu d’accueil important pour les réfugiés. Cependant, la posture politique de Viktor Orbán au sein de l’Union Européenne (et sa proximité avec la Russie) complique les relations entre ces voisins. Au cours du débat, les analystes tentent de décrypter la position de « grand résistant face à l’Europe » adoptée par le Premier Ministre hongrois. Ils s’intéressent aussi aux similitudes entre la guerre en Ukraine et les bombardements de civils à Gaza et dénoncent le « deux poids, deux mesures » qui prône un soutien à Israël et une condamnation de l’invasion russe tandis qu’à l’inverse, quelques pro-palestiniens n’embrassent pas la cause Ukrainienne de la même manière.

Si ces sujets compliqués peuvent sembler barbants pour certains, notamment les non-magyarophones, qui, comme nous butent déjà sur la prononciation de tous ces noms propres, Mauvaises Ondes réussit, grâce à son ton décontracté, à rendre compréhensible aux néophytes les remous de la politique hongroise et internationale. Même les plus aguerris apprendront bien des choses en écoutant cette émission. En effet, ne vous laissez pas berner par l’attitude détendue de l’équipe de « Mauvaises Ondes » car derrière cette façade, tous sont des journalistes expérimentés aux connaissances pointues !

En fin d’émission, la chronique culturelle de Fab (qui anime par ailleurs son émission musicale le FabMix tous les dimanches) permet à tous les francophones de passage en Hongrie de connaître les évènements culturels en français dans les semaines à venir. Les amateurs de musique apprécieront des concerts en mars comme celui de Csinszka au Gödör (Király u.50) le mercredi 20 mars à 19h. Ceux qui veulent découvrir les coulisses de Tilos Rádió pourront aussi croiser la caravane Tilos sillonnant la Hongrie entre mars et avril.

Les émissions peuvent être écoutées en direct le samedi à 16h30, en différé sur le site de Tilos Radio ou en podcast sur Spotify. Bonne écoute !

Léonard Cottereau

Photo illustration : Mauvaises Ondes sur les réseaux sociaux