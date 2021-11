Le traité de Trianon 100 après

La coopération transfrontalière en Europe centrale et orientale

Quels furent les effets du traité de Trianon sur les frontières hongroises ? C’est la question abordée lors de la conférence organisée le 27 octobre 2021 à l’Institut français de Budapest, traitant de la coopération transfrontalière en Europe centrale et orientale.

Mais avant de pouvoir répondre à cette question, il était important de rappeler à l’audience l’idée de frontière elle-même, ce que fit le Professeur Alain Delcamp avec brio.

Lors de son intervention en début de matinée, le professeur nous a rappelé le caractère ambigu d’une frontière. En effet, il s’agit à la fois d’une limite que l’on cherche à franchir pour grandir, mais aussi à l’image de la naissance, un retour à la source pour lequel on aspire avec nostalgie. La notion de frontière est l’expression d’une souveraineté territoriale. Si elle est aujourd’hui mise à mal par les effets de la mondialisation, il ne faut pas oublier qu’elle permet à l’être humain de se fixer des repères. Le « retour des frontières » a du sens, car l’être à besoin de limites dans la vie. En outre, la frontière pour un pays, c’est le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et à exister en tant que nation. Un pays vient à l’existence comme une personnalité. La frontière sert à lui donner un corps et à le faire exister dans l’espace. En ce sens, la disparition totale des frontières est alors une utopie. Les frontières ne sont pas une limite. C’est du politique qui s’inscrit dans un espace à l’instar de l’économie.

Ainsi, pour qu’il y ait une coopération transfrontalière entre les peuples, il faut également que les frontières soient reconnues.

La Hongrie a beaucoup souffert du traité de Trianon. Elle a en effet perdu deux tiers de son territoire et un tiers de sa population.

À l’époque, celle-ci avait un contrôle des frontières beaucoup plus permissif. Puis elle met en place progressivement l’utilisation de passeport et les frontières se durcissent lors de la Première Guerre mondiale, pour empêcher la population hongroise de fuir le service militaire. L’obtention de passeport et visa devient de plus en plus compliquée entre les pays de l’Europe centrale et orientale.

Les frontières de Trianon établies au lendemain de la Première Guerre mondiale, ont coupé en deux des villages, des territoires cultivés par une même personne ou même des familles entières. Encore aujourd’hui ce traité est un vrai traumatisme pour le peuple hongrois. Le franchissement de cette frontière est devenu illégal, cependant de nombreux décideurs locaux ont choisi de fermer les yeux. La frontière de Trianon n’est pas vue comme une frontière d’état, mais plutôt comme une ligne de démarcation, il s’agit là d’une limite complètement artificielle. Cependant, de nombreux accidents frontaliers ont contraint la Hongrie à la durcir. Ainsi, les traités internationaux ont eu un réel impact sur la territorialisation de la Hongrie.

On observe récemment un repli nationaliste, notamment venant des pays de l’Europe centrale et orientale. Les frontières se durcissent et remettent en cause le manque de réactivité de l’Union européenne et l’espace Schengen.

De nombreuses initiatives sont pourtant mises en place pour rétablir la confiance, c’est le cas du processus d’Oradea, qui à l’aide de l’expertise française tente de faciliter la coopération transfrontalière hungaro-roumaine. Cette coopération se construisant au long terme, implique élus locaux et collectivités locales sur des projets abordant différents thèmes tels que : les circuits courts, le patrimoine, les transports, … Malgré quelque ralentissement notamment lié à la COVID-19 et autres raisons, de nombreuses rencontres ont été mises en place dans le cadre de ce processus, favorisant ainsi une meilleure confiance transfrontalière ente la Hongrie et la Roumanie.

Il est aujourd’hui indispensable de créer un climat de confiance entre les différents pays d’Europe centrale et orientale. La coopération transfrontalière est un enjeu majeur afin de rendre les frontières plus perméables et de construire une Europe plus soudée.

Kassandra Camporini