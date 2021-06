Elections consulaires : Jeanne Dubard-Kajtár, tête de liste pour la liste Ensemble, au service des Français de Hongrie

Cette ancienne avocate fiscaliste, installée depuis 1995 en Hongrie, travailla pendant vingt ans pour le cabinet international Deloitte, où elle conseilla et accompagna les investisseurs étrangers. Elue Conseillère des Français de l’étranger lors de la précédente élection (2014) avec son second Benjamin Mège, puis à l’Assemblée des Français de l’étranger, elle souhaite aujourd’hui continuer de s’investir aux côtés des Français de Hongrie avec une équipe prête à poursuivre ses actions et son engagement.

JFB : D’où vient votre engagement pour les Français de l’étranger ?

Jeanne Dubard-Kajtár : En 2000, avec plusieurs chefs d’entreprises françaises, nous avons créé un club d’affaires afin de se retrouver et d’échanger. Finalement, en 2001, nous avons fondé une association, l’Union des Français de l’Etranger Hongrie, antenne de l’UFE Monde. L’UFE Hongrie est une association de droit hongrois ayant le statut « d’intérêt public » en Hongrie comme en France. Trésorière de l’association lors de sa création, j’en suis la présidente depuis 2008.

JFB : Qu’est-ce qui vous a motivée à vous présenter aux élections consulaires ?

J. D-K. : Ce sont des élections assez originales, peu connues et récentes. Elles ont eu lieu pour la première fois en 2014, après une réforme de la représentation des Français de l’étranger en 2013. L’idée avec cette réforme était d’élire des représentants de proximité, un peu comme on élit un conseil municipal. En fonction du nombre de Français résidant dans la circonscription, on a un certain nombre de sièges. En Hongrie on dénombre trois sièges pour un total de 440 conseillers dans le monde. Ce sont d’ailleurs ces conseillers qui vont par la suite élire les sénateurs représentant les Français établis hors de France

Ainsi, forte de mon expérience associative, j’ai constitué en 2014 une liste composée de personnes qui, comme moi, étaient déjà connues dans le domaine. J’ai essayé de représenter dans cette liste, la diversité socio-professionnelle caractérisant les Français habitant en Hongrie.

Sur les trois sièges, nous en avons obtenu deux. Par la suite, j’ai été élue à l’Assemblée des Français de l’étranger. Elle est composée de quatre-vingt-dix membres qui se réunissent deux fois par an pour réaliser des travaux transversaux, un peu à la manière de travaux parlementaires. L’assemblée se divise en six commissions spécialisées : lois, affaires sociales, enseignement, commerce extérieur, sécurité, finance et fiscalité. J’ai siégé au sein de la Commission des Lois, des Règlements et des Affaires consulaires, dont je suis la Présidente depuis mars 2019.

C’est donc pour prolonger mon engagement constant et poursuivre les actions que nous avons toujours menées que j’ai décidé de me présenter à nouveau aux élections consulaires.

JFB : Cette volonté de continuité est donc au cœur de votre programme ?

J. D-K. : Effectivement, la première chose que l’on souhaite faire est, assez simplement, de continuer ce que l’on a commencé, en le faisant bien et mieux. Après sept ans d’expérience, on comprend mieux les choses, les différents enjeux et les mécanismes. C’est important de continuer de représenter les Français, c’est-à-dire de donner notre avis quand on nous le demande, et même quand on nous le demande pas d’ailleurs, si quelque chose ne va pas. Notre rôle est de participer au conseil consulaire, qui est un peu comme un conseil municipal d’une petite ville, et de travailler en bonne entente avec le consulat et l’ambassade et de relayer ce que l’on constate ou ce que l’on nous rapporte au niveau local mais aussi au niveau national, dans les institutions, auprès du Parlement, c’est-à-dire les sénateurs et les députés des Français de l’étranger, et bien sûr auprès de l’administration, notamment la Direction des Français à l’étranger qui fait partie du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

JFB : Quelles sont vos autres priorités pour votre mandat si vous êtes réélue ?

J. D-K. : Ce sont les enjeux importants comme la fiscalité et l’enseignement. Nous souhaitons, par exemple, établir plus d’égalité en matière fiscale, continuer à assister aux commissions d’allocations des bourses scolaires pour s’assurer qu’elles soient attribuées aux familles qui en ont besoin et, plus largement, aider les gens au jour le jour dans leurs problématiques quotidiennes, leurs démarches administratives, leurs déclarations d’impôts...

Un autre volet intéressant est celui de l’entrepreneuriat. On a aussi un rôle dans tout ce qui est affaires économiques, et là, surtout avec la crise du Covid, on s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup d’entrepreneurs français actifs à l’étranger, ambassadeurs de produits français par l’export ou l’import. Ils sont un peu oubliés des pouvoirs publics et on voudrait continuer à relayer le sort de ces jeunes entrepreneurs, très actifs et laissés-pour-compte.

Au-delà de tous ces éléments, nous avons constitué notre liste dans le but d’agir et sommes une équipe unie, active et présente pour la communauté.

Si vous n’avez pas voté en ligne, vous pouvez venir déposer votre bulletin dans les urnes le dimanche 30 mai de 8h à 18h à l’Institut français, Fő u. 17.

Propos recueillis par Mathilde Houssay