La fête de la musique débarque à Budapest !

Il y a quelques jours, nous avons pu entendre des notes de musique résonner dans les rues hongroises…et pour cause, la fête de la musique était présente dans la capitale !

Bien que française d’origine, les institutions francophones telles que le lycée français Gustave Eiffel ou l’Institut français de Hongrie avaient pour l’occasion préparer des évènements musicaux pour rendre hommage à cette journée symbolique pour tous les français.

L’origine de la Fête de la musique

Grâce à son aspect festif et symbolique, cette fête gratuite et ouverte à tous permet chaque année la réunion de millions de Français dans les rues. L’idée originale d’une date pour célébrer la musique viendrait de Joël Cohen, luthiste et ancien assistant du directeur de France Musique, qui imagine en 1976 des « Saturnales de la musique » les 21 juin et 21 décembre, dates clés puisque célébrant les solstices d’été et d’hiver.

Quelques années plus tard, en 1981, Maurice Fleuret, ancien de France Musique, est nommé directeur de la Musique et de la Danse au ministère de la Culture. En 1982, une grande enquête est réalisée révélant que 5 millions de Français pratiquent un instrument, une réelle preuve de l’importance de la musique pour les Français. Jack Lang, Maurice Fleuret et Christian Dupavillon, membres du cabinet ministériel et artistes scénographes, réalisant le réel impact de la musique dans le quotidien des Français développe l’idée d’une fête nationale de la musique, ouverte à tous et mettant en valeur tous les genres musicaux. Ils lancent ainsi dans la foulée la première édition de la Fête de la musique, qui vise à promouvoir la musique sous toutes ses formes et célébrer cet art universel vecteur de lien social. Le succès est indéniable et immédiat notamment grâce à la participation et à l’engagement de milliers de musiciens professionnels et amateurs.

Cette fête, lancée en 1982 par le ministère de la Culture dans l’objectif de faire descendre dans la rue les cinq millions de Français qui jouaient d’un instrument, est aujourd'hui encore un immense succès, rassemblant le 21 juin au soir musiciens et spectateurs aux quatre coins de la France pour un réel moment de convivialité. La date de cette fête populaire est depuis gravée dans la tête des Français comme un rendez-vous immanquable.

La Fête de la Musique célébrée au Lycée français de Budapest

C’est au lycée français Gustave Eiffel qu’ont commencé les festivités le vendredi 20 juin avec leur propre fête de la musique, célébrant la musique comme il se doit !

Au programme, orchestre des CE1/CE2, des chanteurs solos, duo, pianistes, bassistes avant de passer à l’orchestre du lycée qui a ravi nos oreilles ! De la variété française en passant par des chansons plus actuelles, tous les genres musicaux ont été abordés avec la plus grande réussite.

Avec un fond musical, les invités ont pu se restaurer avec les nombreux stands mis en place, mais aussi les ateliers créatifs étendus sur l’ensemble du lieu. Une belle réussite pour le lycée français !

La Fête de la musique célébrée à l’Institut Français

À l’occasion de la Fête de la musique, l’Institut français de Budapest a organisé une programmation de 16h00 à 21h00 réunissant divers artistes pour mettre à l’honneur cette fête populaire française. Chacun en avait pour ses goûts grâce à la variété de genres de musique proposée : musique classique, rock, jazz, blues, pop, compositions contemporaines,…

Sur le parvis de l’institut français nous avons pu assister au concert des Parkside Boys, un groupe de jeunes musiciens qui ont mis tout le monde d’accord grâce à leur prestation sans fausses notes. L’alliance de la batterie, du piano, de la guitare électrique et même du saxophone sur une multitude de musique, parmi lesquelles Budapest de George Ezra, à rassembler de nombreuses personnes tout impressionnées par le talent de ces jeunes musiciens.

Les notes de piano qui résonnaient dans l’auditorium ont elles aussi rassemblé de nombreux auditeurs. Les mélodies jouées par les deux pianistes étaient à couper le souffle et leur dévouement était captivant. Chaque note était envoûtante et les minutes semblaient s’écouler comme des secondes tant les mélodies étaient harmonieuses.

C'est sous la verrière de l'institut français et sous la prestation de Fabmix que s’est terminée cette fantastique soirée. La musique qu’il nous a offerte a permis de rassembler une nouvelle fois de nombreuses personnes, toutes présentes pour profiter des derniers instants de cette fête populaire. Sa musique rythmée et captivante a mis tout le monde d’accord et fait danser petits et grands de quoi terminer la soirée dans la joie et la bonne humeur.

Qu'il s'agisse des talentueux élèves du Lycée Français Gustave Eiffel ou des artistes diversifiés réunis par l'Institut Français, la capitale hongroise a vibré au diapason de cette célébration universelle.

Loin des frontières de l'Hexagone, cette fête transcende les cultures. Des Britanniques découvrant l'effervescence musicale des rues de Paris aux échos de Budapest résonnant sur les réseaux sociaux à travers le monde, la Fête de la Musique prend chaque année une ampleur nouvelle, confirmant son statut d'événement mondial et rassembleur.

Elle continue de prouver que la musique, dans sa générosité et sa diversité, est un langage universel capable de régaler tous les tympans, où qu'ils soient.

Manon Guignard et Louanne Tiozzo