Des contes dans des yourtes au festival Szamárfül á Pécs !

Le plus grand événement ludique de l'année pour les enfants attend les jeunes avides d'expériences estivales : le festival Szamárfül ( les oreilles d'âne ) revient à Pécs du 23 au 25 août !

Le groupe Rutkai Bori, Dani Varró, Réka Farkasházi et Tintanyúl, le groupe Veronaki, l'ensemble Buborék , des spectacles de marionnettes passionnants et des millions de programmes familiaux gratuits seront au rendez-vous ! Pour toutes les familles, rendez-vous dans le quartier de Zsolnay !

Pour la 12e fois, Zsolnay Heritage Management NKft. organise l'un des plus grands festivals gratuits pour enfants du pays. Le Festiaval Szamárfül 2024 proposera une fois de plus les programmes les plus colorés qui garantiront des sourires aux visages de tous les âges. Le programme musical comprendra Réka Farkasházi, deux fois lauréate du Fonogram, et le groupe Tintanyúl, qui fête cette année son 18e anniversaire. Le concert interactif pour enfants du groupe Rutkai Bori comprendra de nombreux jeux et les marionnettes colorées au crochet de Bori. Les groupes Iszkiri, Veronaki, Buborék, Csurgó et Hahó se produiront également, ce qui garantit la bonne ambiance lors des concerts !

Des spectacles de marionnettes enchanteront petits et grands, notamment les contes de Lúdas Matyi, Vackor et Jancsi és Juliska (Hansel et Gretel) et le projet de Nagyontmondó- nagyot lépő Háry (le projet Hary de grande ampleur).

Les contes de fées joueront un rôle central dans le festival. Dans le cadre du programme Jurta mese (Une histoire de yourte), les enfants pourront écouter des contes populaires dans des yourtes archaïques. Dans l'aire de jeux à thème contes de Pom Pom, les célèbres marionnettes de Pom Pom prendront vie. Alíz Bogárdi Bogárdi racontera une histoire tirée du livre de contes Zsolna et l'usine Eozin, qui donnera également un aperçu de la vie de l'usine Zsolnay, suivi d'une visite d'aventure dans le quartier Zsolnay pour découvrir les sites des contes de fées de Zsolna. Les contes de fées, mais aussi les poèmes, seront à l'ordre du jour.

Ceux qui recherchent une détente active peuvent s'essayer à l'escrime pour enfants, au yoga, à la robotique, à un atelier de magie des bulles et rencontrer des animaux thérapeutiques, tandis que les esprits créatifs peuvent s'adonner à l'art dans le cadre du programme Artistkids, prendre part à des cours d'anglais ludiques et s'envoler à travers les programmes de Mosolyország (pays des sourires). Les cinéphiles ne seront pas en reste : il y aura aussi un cinéma diamant et un cinéma de jardin ! Il serait dommage de rester à la maison cette année !

Pour information visitez: https://www.facebook.com/events/2591041967744395