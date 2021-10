Budapest, centre régional de l´art contemporain

Art Market, marché d´art contemporain : une version 2021 relookée

Les Budapestois l´appellent „la Baleine”. Avec une touche d´affection pour certains, d´ironie pour d´autres. Ouvert en 2013, ce long bâtiment édifié sur les berges du Danube offre, sur une surface de 30000m2, commerces, restauration, salles de réunion et espaces d´exposition. Son atout : son emplacement aisément accessible à mi-chemin entre le centre-ville et le parc accueillant le Théâtre national et le Palais des Arts.

Tel est le lieu qu´ont choisi les animateurs du Marché d´Art contemporain Art Market pour abriter désormais leur manifestation. Manifestation qui rassemblera du 7 au 10 octobre prochains quelque 500 artistes venus d´une trentaine de pays présenter leurs œuvres sur un espace de 7000m2 (pour 10000 visiteurs attendus). Au-delà de ces chiffres et de ce nouveau cadre mieux adapté, ce qui retient notre attention est, comme nous l´expose son fondateur et directeur Attila Ledényi, la multiplicité des partenariats propres à en renforcer l´intérêt. Tout d´abord avec la „Fête Liszt” („Liszt Ünnep”), Festival culturel international organisé pour la première fois en Hongrie à l´occasion des 210 ans de la naissance du compositeur. Du 8 au 24 octobre se tiendront en divers lieux de la capitale près de cinquante manifestations (concerts, récitals, opéras, ballets, projections, rencontres) axées autour du nom de Liszt. Présentant, outre des pièces du compositeur, des œuvres contemporaines. Liszt nous étant présenté par Csaba Káel, directeur du Palais des Arts, animateur de la manifestation, comme étant, par sa modernité et son caractère universel, directement rattaché à notre époque au-delà de l´espace temporel. Par ailleurs, un compositeur proche des milieux artistiques, se signalant notamment par son amitié avec le peintre hongrois Munkácsy.

Autre partenariat nouveau : l´Agence de la Mode et du Design dont la directrice, Zsófia Bata-Jakab, a cœur de souligner l´interaction entre beaux-arts et design. Agence dont l´exposition „360 Design Budapest” se tiendra du 4 au 10 octobre dans les mêmes locaux. Présentant les meilleures réalisations du design hongrois, mais aussi de l´étranger, avec remise de prix.

Au-delà de ces partenariats, nous retiendrons un renforcement des liens avec les pays de l´Europe centrale et orientale pour faire de Budapest, via Art Market, le lieu privilégié pour représenter et promouvoir les artistes de la région. Liens resserrés entre autres avec les pays du „V4” (Pologne, rép. Tchèque, Slovaquie). Concrétisés par deux manifestations : „Visegrad Contemporary”, festival qui se tiendra en octobre et „New Visegrad Photography”. A cette occasion, la section „Art Photo Budapest” montera cette année une exposition consacrée au photographe tchèque Vladimir Birgus. Avec à la clé une „consultation” organisée entre autres avec le Centre de Photographie contemporaine Robert Capa avec le concours d´experts étrangers pour offrir au vainqueur la possibilité de venir exposer l´année suivante.

A signaler enfin, comme chaque année, la série d´exposés, tables rondes et entretiens Inside Art avec la participation de personnalités venues d´horizons divers. Avec une journée consacrée à „Budapest et son Bois” („Liget Budapest”) autour de l´aménagement en bordure du Bois de la ville d´un espace consacré à la culture (beaux-arts, art contemporain, art populaire, musique) réparti en bâtiments de conception contemporaine, mais respectant l´environnement (sorte de „ville-musée” dans la ville).

Que dire de plus ? Sinon pour relever cette année la présence d´exposants venus d´Amérique latine (Chili, Argentine, Colombie). A signaler enfin, pour terminer : contrairement aux autres manifestations, Art Market s´est bel et bien tenu en 2020, défiant les appréhensions liées à la pandémie, certes non sans subir un petit contre-coup. Pour n´en reparaître aujourd´hui que plus présente et se portant à merveille.

Souhaitons-lui donc longue vie.

Pierre Waline