Un évènement littéraire

En ce 22 janvier se tenait La Journée de la Culture Hongroise 2021 au Musée National de Budapest.

Dans le cadre de cette importante manifestation culturelle, a été présenté le livre d’Angelika Orgona : Az Amerikai Grófné – Szápáryak és Széchényiek emlékei, The American Countess – Memories of the Szápáry and Széchényi Families, en français, Mémoires des familles Szápáry et Széchényi.

Cet ouvrage, écrit en deux langues, m’a été offert il y a quelques jours. Pourquoi ? Parce que je m’intéresse aux membres de la famille Szapáry depuis des décennies, cette famille étant celle de la mère de mes enfants Violaine et David Donadello-Szapáry. L’ouvrage Famille Donadello-Szapáry a été publié en 1974. Puis ce furent trois autres publications jusqu’à celle-ci parue en 2003 (revue et corrigée en 2013) :

https://docplayer.fr/109043409-Les-comtes-szapary-barons-de-muraszombath-seigneurs-de-szechysziget-et-szapar-histoire-ge-nealogie-etat-en-l-an-2013-m-o-n-t-l-u-c-o-n.html

Il a été traduit en hongrois et publié en 2007 à Debrecen :

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HAJB_Saa_20_Rmcs_06/?pg=0&layout=s

Enfin un essai en 2013, intitulé Chronique sans concession (ISBN 978-2-902695-06-5) :

https://www.fichier-pdf.fr/2015/12/28/chronique-sans-concession-2013/

Pourquoi cet intérêt particulier ? Par implication familiale bien sûr, mais aussi, parce que cette famille a joué un rôle dans l’histoire austro-hongroise. Ainsi, tout ce qui évoque cette famille prend-il de l’importance pour moi.

D’abord, en feuilletant cet ouvrage, j’ai eu grand plaisir à découvrir des photos touchantes de mon ex-beau-père, Géza Szapáry (1898-1967), de son frère Anti (voir https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/24/le-bel-anti/ ), de sa sœur Erzsébet, de ses parents, Pál Szapáry et Maria Ludwika Przeździecka, et même de sa grand-mère Elżbieta Plater-Zyberk. Puis en le lisant plus attentivement en anglais bien sûr, le hongrois m’étant partiellement hermétique, j’ai découvert que certains récits sont similaires à ceux que j’ai écrits, entre autres sur Auguzsta Keglevich qui fit scandale en divorçant en 1846 d’Antal Szapáry pour épouser son amant Kázmér Batthyány. Notons tout-de-même que l’ouvrage, Les comtes Szapáry, barons de Muraszombath, seigneurs de Széchysziget et Szápár, est mentionné dans la bibliographie, page 214.

Bien que Géza Szapáry soit noté dans les crayons généalogiques et les légendes des photos, rien de sa vie n’est précisé ! Il est vrai qu’il fut considéré comme un vilain petit canard. Pourtant, sans avoir accompli d’exploits remarquables, il avait été partiellement comme son père Pali, un bon vivant, bon pianiste, polyglotte, grand voyageur, russophile (sans doute en écho aux ascendants maternels de la fratrie), proche, comme sa sœur du couple Mihály Károlyi/Katalin Andrássy. Il s’impliqua à gauche plus que son frère Anti dont l’action fut résolument anticommuniste. Le caractère réfractaire de Géza explique partiellement qu’il ait été mis sous le boisseau.

Cependant, ce que ce livre rapporte de plus émouvant, c’est l’implication d’Anti et de sa sœur Erzsébet (Rj) dans la lutte contre l’antisémitisme. Antal Szapáry avait été interné pendant cinq mois et condamné à mort au camp de concentration de Mauthausen. Deux photos de qualité moyenne nous montrent le frère et la sœur, le 1er juillet 1969 (trois ans avant la mort d’Anti), visitant ce camp. Cette visite eut lieu en compagnie de leurs enfants. Voici un extrait du journal de Sylvia Szapáry-Széchényi pour cette journée :

« Nous sommes entrés et Rj (Erzsébet) les larmes aux yeux, a dit: ‘Maintenant, tout s’explique’ [...] L’ensemble du lieu avait été grandement embelli, les routes, au lieu de la cendre des fours, sont maintenant cimentées, on a planté de l'herbe partout où on pouvait […] Nous avons tous les deux (Anti et sa femme) pensé qu'il était très important que les enfants voient cet endroit [...] Nous sommes repartis après une expérience incroyablement formidable, en particulier pour Anti, tout lui est revenu […] il a tout expliqué merveilleusement bien aux enfants. Rj et les enfants ont été si profondément impressionnés que je sais qu'aucun de nous n’oubliera jamais. »

Claude Donadello