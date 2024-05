SPINOZA CODE de Mériam Korichi

Il s’agit là d’un récit philosophique mêlé à une enquête historique concernant le traité de Baruch Spinoza : l’Ethique.

Le récit commence de nos jours à la bibliothèque du Vatican lors de la découverte du manuscrit original, resté caché trois cent trente-trois ans dans les archives de l’Inquisition.

Le jeune baron Tschirnhaus, mathématicien allemand féru de philosophie nous emmène en 1677, dans un tour d’Europe, pour divulguer ce manuscrit dans les sociétés savantes de l’époque. On y rencontre les grands savants, Henry Oldenburgh secrétaire de la Royal Society, Newton, Descartes, et Leibnitz, qui nous font découvrir le milieu des sciences mathématiques, de la géométrie et de la philosophie.

On constate que ce microcosme se jalouse et fait très attention à ne pas heurter la sainte église et son bras armé, l’Inquisition, qui n’hésite pas à bruler les athées ou les hérétiques à l’exemple de Galilée qui en 1632, malgré la protection du pape Urbain VIII doit se rétracter et faire son mea culpa.

Donc, malgré toutes ces découvertes qui font avancer l’humanité, les hommes de science restent prudents car ils ne veulent pas finir comme Giordano Bruno, brulé vif à Rome en 1600.

Et Baruch Spinoza, philosophe de génie qui a de nombreux ennemis puissants en Europe, se garde bien de dire qu’il vient de terminer l’Ethique après quinze années de labeur.

L’Ethique sera publié après sa mort.

Je vous recommande la lecture de ce roman qui est magnifique à tous points de vue.

Jack Moyal

Paru chez Grasset en avril 2024