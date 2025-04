Roman-fleuve, récits-racines

Le Centre Interuniversitaire d'Études Françaises (CIEF), rattaché à l'Université Eötvös Lóránd de Budapest (ELTE), organise de nombreux événements culturels à Budapest en lien avec le français ou la francophonie. Le 19 mars dernier, il a accueilli dans le cadre de son Club de lecture, Claire Hunyadi, co-auteure du roman Les Tributaires avec sa sœur Anne, sous le nom de plume Bisame Corvin.

Un extrait de cette lecture a même été choisi pour tester l’orthographe des amoureux de la langue française lors de La Grande Dictée du CIEF, s’étant tenue le 31 mars.

Les Tributaires

France, sous le régime autoritaire et collaborateur de Vichy. Algérie française, durant la guerre d'indépendance et de décolonisation. Alsace annexée, les Malgré-nous, enrôlés de force dans la branche militaire allemande des Waffen SS. URSS, Camp de Tambov, « l'Enfer Blanc ». Hongrie, la campagne tout autant que la ville, victime du nazisme puis du stalinisme.

Publié en 2022, Les Tributaires est une affaire de famille. Co-écrit par des jumelles, ce roman-fleuve explore les événements vécus par leur parenté proche durant le XXe siècle, esquissant ainsi le portait d'une Europe meurtrie par les guerres : ces peuples divisés, ces terres sanguinolentes et ces oppresseurs aux idéologies déplorablement meurtrières.

« Toutes ces histoires sont inspirées de faits réels et de personnages ayant véritablement existé. [...] ». Ces quelques mots d'introduction nous forcent à garder à l'esprit tout au long de notre lecture que ce sont des vies qui ont véritablement été vécues.

Concernant sa structure, chaque chapitre, en plus d'être associé à un personnage, est relié à un cours d'eau européen, rendant ainsi la lecture polysémiquement fluide. Sans prétendre vouloir donner une leçon d'Histoire, le travail de mise en contexte de chaque chapitre est remarquable : ils offrent chacun un contexte social, politique et militaire précis permettant ainsi de suivre les événements et d'en comprendre les enjeux. La qualité de la narration des événements historiques permet d’entrevoir l’énorme travail de recherche effectué par les auteures ; sources, archives et récits familiaux personnels. Sombres et pourtant nécessaires, il est vrai que certains passages sont particulièrement difficiles à lire tant leur violence est incompréhensible. En outre, Claire Hunyadi nous a révélé qu'elles avaient dû supprimer quelques souvenirs, la brutalité de ces incidents étant trop insoutenable.

Heureusement, l’amour familial vient alléger ces parties plus difficiles. La résilience, la compassion et l'espoir dont font preuve les personnages les rendent si humains que l’'identification à ces histoires en devient ainsi presque inévitable.

« Un procès contre la mémoire courte »*

Cette œuvre est le fruit d'une recherche courageuse de vérité et de justice. Semblable à un cri d'alarme, elle a une demande explicite : celle de ne pas oublier. Les Tributaires nous urge de vivre dans le présent avec le passé. Car « un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Cette citation de Winston Churchill, peut-être qualifiable d'éculée ou de rebattue, convient plus que jamais à la situation actuelle.

Jadis, nous avions dit "plus jamais" et aujourd'hui, témoins de ces mouvements qui infectent les démocraties et qui les dénaturent insidieusement en religions politiques, nous devons nous rappeler du lourd tribut qu'ont payé nos prédécesseurs.

Testament de l'Europe pour l'Europe

Les mots de Claire Hunyadi : "Française, Hongroise, ... mais surtout Européenne". Que ce soit à travers nos origines du sol ou celles du sang, nous sommes tous les héritiers des événements narrés dans Les Tributaires.

En cristallisant les conflits européens du XXe siècle au sein d'une même famille, ce roman fait naître un sens de responsabilité qui va au-delà de nos propres origines.

L'Europe est une étendue si riche en cultures, en traditions et en savoir-vivre. En tant que légataires, battons-nous pour elle et protégeons-la du mieux que nous le pouvons. Voici le message en filigrane que nous transmet Les Tributaires.

À lire au moins une fois dans sa vie

Potentielles réalisations dans sa propre famille ou foulant simplement les territoires dont il est question dans le roman, Les Tributaires est une lecture qui horrifie parfois par sa véracité, mais qui touche profondément. Une telle lecture ne laisse certainement pas indifférent pour qui a le courage de plonger dans le passé...

Pour les intéressés, voici ci-dessous un court teaser du livre (contenant même des documents d'archives authentiques !) : https://www.youtube.com/watch?v=wi2S_U1BEIM

*Formulation utilisée dans le livre par l'avocat Jöe Nordmann pour qualifier le procès de Paul Touvier.

Manon Wermeille