Histoire intime de la Ve république de Franz-Olivier Giesbert

LE SURSAUT

Comment la France a pu en un demi-siècle s’affaisser et décliner au point de se retrouver dans les derniers de la classe des pays industrialisés. FOG analyse en trois tomes cette histoire de la Ve République depuis 1958 à 2024, de De Gaulle à Macron aujourd’hui.

A son retour aux affaires, le Général a trouvé une France à terre à cause de la guerre d’Algérie et de la corruption des élites.

Devin, machiavélique et pragmatique, De Gaulle l’a remise sur pied en un an grâce à ses mensonges et ses roueries. Le grand homme était bien plus complexe et secret que la légende n’a voulu le rendre.

Pourquoi une histoire intime ?

Parce que l’histoire est toujours écrite par ceux qui l’ont vécue.

LA BELLE EPOQUE

Le journalisme s’arrête au seuil de la porte de la chambre à coucher…

Ce n’est pas le cas pour FOG. Heureusement, les bêtes politiques évoquées sont tous décédés, donc ils ne peuvent pas faire de procès en diffamation. Tant mieux, car FOG en a perdu beaucoup.

Le livre écrit avec maestria, passe au peigne fin les présidents français des années 60 et 70, De Gaulle, Pompidou, et Giscard.

Les deux portraits les plus importants sont Chirac et Mitterrand, car l’auteur fut leur intime, et a passé beaucoup de temps en leur compagnie afin d’écrire une biographie avec leur accord.

Pour écrire cette trilogie, FOG a dépieuté plus de cinquante ans d’archives personnelles. Ce qui lui a permis de confronter son regard d’hier à celui d’aujourd’hui sur les acteurs de l’époque (Mao, Rocard, Aragon, Sartre, Sollers), et sur les grands évènements.

FOG s’est vite rendu compte que ce travail permettrait d’éclairer la question qui nous étreint tous, plus ou moins : que nous est-il arrivé ?

Ce récit historique est remarquablement écrit, FOG nous découvre sa vie privée, ses mariages, il met en scène sa maman normande, remarquable jardinière, une pétroleuse rocardienne de choc.

FOG pratique l’autodérision avec brio, et prononce son mea culpa pour s’être fourvoyé lors de son séjour américain, ou il a suivi quotidiennement le candidat Ronald Reagan et ne pas l’avoir vu gagnant l’élection présidentielle et surtout être un grand président américain.

Un romancier qui aime et chante à tu tête Hotel California des Eagles ne peut pas être un mauvais romancier.

TRAGEDIE FRANCAISE

Tragédie française mérite bien son titre.

Ce troisième et dernier tome de l’histoire intime de la Ve république nous raconte la fin de règne solitaire de Mitterrand, sa réconciliation avec FOG, une grande histoire d’amour entre eux du type Montaigne et La Boétie. FOG dresse un portrait au scalpel des courtisans ministres qui ont désertés le roi Mitterrand après la révélation de son passé trouble dans sa jeunesse.

L’auteur continue avec un réquisitoire contre Balladur qui lui a mené la vie dure pour avoir un journal, le Figaro, à ses ordres. Il dresse un état des lieux pitoyable avec Chirac, roi fainéant, et son premier ministre Dominique de Villepin. Il est élogieux pour Nicolas Sarkozy, qui a su maitriser la crise des subprimes.

Quant à Hollande qui s’est laissé manipulé par Martine Aubry et étouffé par ses ministres frondeurs, il a des mots très durs et lui reproche d’avoir couvé en son sein le traitre Emmanuel Macron.

C’est au tour du jeune Macron qui veut servir le peuple français avec amour.

Amour-propre, s’entend, autrement dit amour de soi et de toutes les choses pour soi. Le président nouveau est arrivé : Narcisse.

Narcisse qui passe toujours beaucoup de temps à se mirer dans l’eau pour y trouver le reflet de sa beauté, et gouverne en même temps.

Jack Moyal