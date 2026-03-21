Harald Feller, Enlevé à Budapest, prisonnier à Moscou, jugé à Berne

Les vies du diplomate Harald Feller, Juste parmi les nations

Presque tout le monde, comme moi, connaît, au moins de nom, Carl Lutz. Jusque à la lecture de ce livre consacré à un autre diplomate suisse, j’ai cru qu’il était le seul à être intervenu en faveur des persécutés. Puis, sur le site de mon éditeur, Alphil (1), je découvre qu’un de ses collègues a agi dans le même sens humanitaire.

Budapest, 16 février 1945 : « Monsieur Feller, suivez-moi ! »

Le jeune diplomate à la tête de l’ambassade de Suisse (2) n’a d’autre choix que d’obéir à l’officier soviétique. Dans son appartement de fonction il a hébergé clandestinement des diplomates suédois et des Juifs. Il a rapatrié des persécutés, avant d’être séquestré et menacé de mort par des Hongrois pronazis.

Pendant près d’une année, Berne ne sait rien de précis sur le sort de Harald Feller, ni sur celui d’une vingtaine d’autres Suisses enlevés ou retenus prisonniers sur ordre de Moscou. Ils sont rapatriés en 1946, à l’issue de longues négociations et d’un accord conclu par le Conseil fédéral, qui livre en contrepartie quelques réfugiés soviétiques.

À son retour à Berne, immense surprise. Il fait l’objet d’une enquête, confronté à des accusations de collaboration avec l’ennemi portées par la presse et d’anciens collègues. Un juge l’auditionne longuement, puis le disculpe. Ceci dans l’indifférence générale. Quittant la diplomatie, il devient procureur dans le canton de Berne et à sa retraite met en scène des pièces de théâtre pour les détenus d’un pénitencier.

Une vie, ou plutôt des vies, qui, pour la première fois, font l’objet d’une étude d’ensemble, basée sur des témoignages et des dizaines de dossiers d’archives publiques et privées, en partie inédits.

Ce livre nous entraîne de Budapest assiégée aux méandres de la politique et de la justice bernoises en passant par les prisons de Staline.

Un récit haletant qui, dans un va-et-vient entre la petite et la grande Histoire, va bien au-delà d’une simple biographie.

L’auteur :

Né en 1963 à Delémont, François Wisard travaille comme historien au Département fédéral des affaires étrangères.

Docteur ès sciences politiques et licencié ès lettres de l’Université de Lausanne, il a publié un premier ouvrage en 1988 (Le Jura en question. Analyse des discours sur l’« unité du Jura »), puis plusieurs autres livres sur la Suisse au xxe siècle, dont Les Justes suisses. Des actes de courage méconnus au temps de la Shoah et Un officier suisse dans la SS. Johann Eugen Corrodi (1897-1980) aux Éditions Alphil.

Bálint Géza (Valentin) Basilides

(1) https://www.alphil.com/livres/1430-1777-enleve-a-budapest-prisonnier-a-moscou-juge-a-berne.html#/1-format-livre_papier.

(2) Il arrive à Budapest un an après Carl Lutz. Il est deuxième secrétaire de légation à Budapest quand les «Croix fléchées» prennent le pouvoir en Hongrie en octobre 1944. Suite aux départs de collègues rappelés à Berne, Harald Feller devient le nouveau chargé d'affaires à seulement 31 ans.