L’occupation ottomane de la Hongrie : visitez ces vestiges du passé de Budapest

L’histoire de la Hongrie a connu, à l’instar des pays des Balkans, une période d’occupation ottomane. La partie sud-est du royaume de Hongrie, soit un tiers de son territoire pré-Trianon, fut occupée par l'Empire ottoman entre 1541 et 1699. Le sultan Soliman le Magnifique, aussi connu comme le Législateur en Orient, organisa une attaque contre Belgrade en 1521, puis contre la Hongrie, qui était alors affaiblie par des révoltes internes. La bataille de Mohács qui eut lieu en 1526 se termina par la victoire flagrante des Ottomans : Pest fut prise la même année, tandis que Buda fut conquise en 1541. Les parties centrales et méridionales de la Hongrie étaient gouvernées par le sultan, pendant que le nord était sous la gouvernance des Habsbourg. L'est était gouverné par Jean Szapolyai Ier, le vassal de l'Empire ottoman, et ces territoires sont devenus la Transylvanie après 1570. Plus tard, les Ottomans tentèrent de poursuivre leur conquête de l’Europe, mais ils perdirent aux portes de Vienne en 1683. Le traité de Karlowitz de 1699 mit fin aux guerres et les Ottomans quittèrent les territoires hongrois, permettant le rétablissement du royaume de Hongrie. Avant la domination ottomane, les Magyars représentaient 75% de la population : ce chiffre est ensuite passé à 50%, car beaucoup fuirent le pays.

A Budapest, il existe un lieu plutôt discret où ce passé est observable : le tombeau de Gül Baba, du côté de Buda et à proximité du pont Marguerite.

Gül Baba (? -1541), aussi appelé Jafer, était un poète ottoman et compagnon du sultan Soliman le Magnifique qui participa aux conquêtes européennes de l'Empire. Il faisait partie de l'Ordre Bektashi (suivant les enseignements de Haji Bektash Veli) et du Derviche, une fraternité soufie qui prône l’acceptation de la pauvreté matérielle. Il mourut à Buda lors de la première cérémonie religieuse musulmane organisée après la victoire ottomane de 1541, dans l'église Matthias au château de Buda. D'autres sources affirment qu'il a été tué lors des combats aux remparts de la ville. Gül Baba a été déclaré saint patron de Buda par le sultan Soliman. Le nom Gül Baba signifie « Père des roses ». Ce surnom a alimenté le mythe selon lequel il introduisit les roses en Hongrie, alors qu’en réalité, ces fleurs étaient déjà présentes, qu’elles soient sauvages ou cultivées.

Son tombeau est situé rue Mecset (Mecset signifiant Mosquée en hongrois), dans le quartier de Rózsadomb. Le tombeau octogonal a été construit entre 1543 et 1548 sur ordre du troisième pacha de Buda. Le petit bâtiment a été transformé en chapelle catholique romaine par les jésuites après que l’armée des Habsbourg reprit Buda en 1698. Elle fut ainsi nommée « Chapelle Saint-Joseph ».

En 1885, le tombeau a été restauré après la demande du gouvernement ottoman, et il a été déclaré monument national en 1914. De nouvelles restaurations dans les années 60 et 90 ont eu lieu, et aujourd'hui la tombe de Gül Baba est sous la propriété de la République de Turquie. C'est le lieu de pèlerinage le plus au nord des croyants musulmans. De nouvelles rénovations ont été effectuées en 2018 et le Premier ministre Viktor Orbán, ainsi que le président turc Erdogan, ont participé à la cérémonie d'inauguration.

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres traces de la Hongrie ottomane à Budapest, rendez-vous au numéro 35 de la rue Frankel Leó. Là, vous verrez les restes de Veli Bej, l’un des trois bains turcs de Budapest, les autres étant Király et Rudas. Une école derviche était présente également, et le quartier était un véritable centre turc à l’époque.

Constantin Lu