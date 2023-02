L’antidote de la peste brune

Alors que, naguère, Viktor Orbán décorait Mihály Takaró et Kornél Döbrentei dont on connaît l’attrait pour les années de Peste Brune, nous pensons salutaire d’évoquer l’action d’un homme que nous avons connu et apprécié au quotidien de septembre 1965 jusqu’à sa mort prématurée à l’âge de 52 ans en février 1966.

Roland Leenhardt était pasteur de l’Eglise Réformée de France et directeur du Collège international pour la paix dit Collège Cévenol du modeste village Le Chambon-sur-Lignon, situé dans le département français de Haute-Loire. Cet homme a été fait Juste parmi les Nations et honoré à titre posthume de Yad Vas-hem (ושם יד) en 1967.

Pourquoi ? Pour avoir hébergé, caché, aidé et sauvé André Chouraqui, Jacqueline Weill, Gilbert Weill, Francis Weill, Gaston Weill, Adrienne Weill, Jean Weill… Dès le début des années 40, du haut de la chaire du temple, cet homme – jeune pasteur d’une trentaine d’années – prend le risque de dénoncer les atrocités commises par les Nazis. Grâce à lui de nombreux Juifs, dont beaucoup d’enfants, trouvent refuge à Tence, petite bourgade située à une dizaine de kilomètres du Chambon. Il leur obtient de faux papiers. On peut noter que faisaient partie de ces jeunes réfugiés, entre autres André Chouraqui qui deviendra le célèbre avocat, magistrat, écrivain, penseur puis homme politique israélien. Notons aussi Jacqueline Weill dont on peut lire l’émouvant témoignage sur le lien https://asso-buchenwald-dora.com/temoignage-de-jacqueline-weill/ .... Pour marquer sa solidarité inconditionnelle avec les Juifs, Roland Leenhardt demanda à Gaston Weill de préparer en grande quantité des pains azymes, à la veille de Pessa'h (פֶּסַח) 1944, pour les distribuer aux enfants protégés dans les familles d’accueil des environs.

Selon le dicton français, bon sang ne saurait mentir ; en effet, la mère de Roland Leenhardt n’était autre que Suzelly Boudet-Leenhardt qui elle-même, veuve depuis 1932, sauva de très nombreux Juifs à Marseille avec son amie Germaine Muhlethaler. Suzelly Boudet-Leenhardt, cette femme a été faite Juste parmi les Nations et honorée à titre posthume de Yad Vashem (ושם יד) en 1967.

Ne les oublions pas !

Claude Donadello

Photo : Roland Leenhardt avec sa femme et ses enfants en 1955/56