Venez trinquer au Troquet, caviste français et convivial

Le troquet, c’est tout d’abord l’aventure de trois jeunes, deux Français et un Hongrois, qui se sont lancés pour développer leur concept, unique en Hongrie : importer et proposer à la vente et à la dégustation une gamme de vins français. Peu de temps après l’ouverture de leur nouvelle boutique sur Andrássy út au n°57, j’ai pu les rencontrer et passer avec eux un moment à l’image de leur projet, frais, convivial et intéressant.

Florentin et Gauthier, les deux Français, étaient colocataires pendant leurs études à la Business School de Dijon. Pendant son cursus, Gauthier est venu en Hongrie effectuer un stage chez un caviste, où travaillait alors Máté, un Hongrois ayant habité plus de dix ans en France. Lorsque le projet commença à devenir concret, ce dernier, grand passionné de la France et de la culture hexagonale en général (seul magyarophone du trio), s’y est rapidement joint.

Après la fin de leurs études, quand ils se sont rendu compte de la rareté des vins français en Hongrie, les trois amis ont décidé de lancer leur affaire à leur manière. Pour éviter d’avoir trop d’intermédiaires et proposer un produit au bon prix en Hongrie, ils sont importateurs de leurs propres produits et ont fondé leur offre sur des produits et producteurs qu’ils connaissaient.

L’entreprise est née en août 2019 et leur premier magasin a ouvert ses portes en janvier 2020 dans le 13ème arrondissement, au milieu de sièges sociaux et de grosses entreprises. Cependant, à cause de la pandémie et du télétravail, l’endroit est rapidement devenu désert, provoquant la perte d’une grosse de leur clientèle potentielle. Car au début de leur activité, le trio du Troquet était régulièrement sollicité pour des afterworks, des team-buildings et des dégustations privées.

Depuis le chamboulement engendré par la crise sanitaire, Florian, Gauthier et Máté n’ont jamais cessé d’essayer de se renouveler et de faire évoluer leur business plan. Depuis peu, ils fonctionnent sur nouveau modèle avec un nouveau magasin (qui possède maintenant une terrasse !), de nouveaux objectifs, une nouvelle façon de travailler et une nouvelle offre. Ils sont d’ailleurs en cours d’obtention d’une autorisation pour pouvoir servir de la nourriture : fromage, pâté, et saucisson de France pour accompagner les vins disponibles au verre, à l’intérieur comme en terrasse et dont le panel varie en fonction des saisons.

A la question « pourquoi le vin ? », Florentin a répondu que c’était surtout en rapport avec l’amour de la France, des valeurs françaises et de leur partage, notamment à l’étranger et qu’en plus, le vin est un produit noble, à la fois beau et bon. « Ce qui me plaît le plus, c’est que le vin représente toujours un achat plaisir. Si demain je me mets à vendre des gouttières, je peux très bien gagner ma vie, les gens seront contents d’acheter mes gouttières. Mais aujourd’hui, pour tous les gens qui rentreront dans la boutique, le vin ne sera jamais un achat de nécessité, toujours un achat de plaisir et nous on va correspondre à l’image qu’ils auront de cet achat plaisir, et c’est très valorisant comme travail. » Et Máté d’ajouter qu’il y a aussi l’aspect lié à la clientèle. Une clientèle qui cherche du bon vin français est pour lui une clientèle de qualité. « On rencontre plein de gens qui sont intéressants, ça nous fait plaisir de les rencontrer et de travailler avec eux. On donne du plaisir aux gens et ça nous plaît aussi. »

Un autre aspect de leur activité qui rend Le Troquet frais et dynamique, c’est l’évènementiel. En temps normal, l’année est rythmée par des évènements conviviaux, dans des endroits branchés de la capitale.

La guinguette, l’un de leurs concepts récurrents en été ayant beaucoup de succès, est le fruit du hasard. L’année dernière en raison du contexte il n’y avait pas de fête officielle, de fête extérieure ou de bal de rue pour le 14 juillet. Il était impensable pour eux de ne rien faire. Alors ils ont cherché un peu partout dans Budapest et trouvé un endroit, le Pavilon Kert. Celui-ci correspondait exactement à l’esprit guinguette et rétro souhaité. Débarqués sur place avec leurs bouteilles, ils ont travaillé avec l’équipe en ajoutant leur touche française à l’ambiance par la musique et la décoration.

Il s’agit d’une Garden Party de 16h jusqu’à 22h-23h. Des gens, viennent de partout, c’est très multiculturel. On y retrouve le côté frenchie, mais cool. Il y est même possible de jouer à la pétanque. L’ambiance rappelle celle d’une fête de village, beaucoup de gens présents se connaissent. Cela a tellement plus qu’ils en ont fait jusqu’au mois d’octobre 2020, avant de lancer les musettes (guinguettes d’hiver) à l’Extra, ruin bar du 7ème Disctrict. A Budapest, il existait déjà des évènements en rapport avec le vin, mais rien de festif. Ils ont su saisir cette opportunité et créer leur place dans le monde de la fête budapestois.

Mais leur ambition ne s’arrête pas là. Ce qu’ils aimeraient dans le futur, c’est participer aux festivals et notamment posséder leur propre stand dans le village français du Sziget Festival. Malheureusement, ce dernier a été annulé ces deux dernières années, mais ce n’est que partie remise et on espère évidemment y voir Le Troquet un jour !

En attendant, si vous voulez venir découvrir ou redécouvrir les vins proposés par Le Troquet, leur super équipe ainsi que l’ambiance festive de début d’été au Pavilon Kert, les guinguettes recommencent à partir de ce samedi, le 5 juin 2021 de 16h à 23h.

Pour plus d’actualité sur Le Troquet et d’infos sur les évènements à venir, n’hésitez pas à les suivre sur leurs différents réseaux et leur site internet.

Mathilde Houssay

https://letroquet-wines.com/

Facebook : https://www.facebook.com/letroquetbudapest

Instagram : https://www.instagram.com/letroquetwines/