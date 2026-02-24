Une nouvelle initiative en faveur de la culture française à Budapest !

Michael Gomel, entrepreneur, ancien producteur de spectacles vivants au sein de Modjo Prod, et résident à Budapest depuis quelques années, a lancé il y a deux mois le Cercle Culture France Budapest, une initiative visant à proposer chaque semaine un événement culturel francophone à Budapest.

Complémentaire des événements de l'Institut français, le CCFB propose des soirées littéraires ou poésie, pour discuter de ses récents coups de cœur, des conférences (le 18 février a eu lieu une présentation sur l'architecture de Budapest, dispensé par un professeur d'architecture de BME), ainsi qu'un ciné-club mensuel, où sont projetés des classiques du cinéma hongrois ou français, proposés avec sous-titres dans l'une ou l'autre langue.

Ces activités ont pour vocation de fédérer dans une atmosphère conviviale, français et francophones, autour d'intérêts communs. Et de participer à la promotion de la culture française en Hongrie, ainsi qu'à la découverte de la culture hongroise pour les français et francophones résidents ou de passage.

Les rencontres ont lieu en général chaque mercredi soir de 18h à 20h, au café Koncept (5 Garay tér, Budapest), un endroit chaleureux qui propose snacks et boissons, mais aussi des cocktails originaux, dans le bar attenant, inauguré récemment !

La liste des prochains événements sont disponibles sur le groupe Facebook du Cercle Culture France Budapest:

https://www.facebook.com/groups/1134384098746277/?ref=share

En parallèle de ces activités culturelles, le CCFB a édité un guide pour les résidents français en Hongrie, qui se veut une aide pratique pour toutes les démarches administratives, ainsi qu'une introduction succincte à l'histoire, la cuisine, la littérature et au cinéma hongrois, afin de procurer des bases de connaissance au nouveaux arrivants. Le guide est d’ores et déjà disponible gratuitement à la librairie Prélude de l'Institut français de Budapest.

Autant de nouveautés bienvenues, visant à dynamiser l'offre culturelle francophone à Budapest et à favoriser l'intégration des nouveaux résidents.

JFB