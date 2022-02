Présidence de l'Union européenne : priorités et enjeux

Présentation par Pascale Andréani, ambassadrice de France à Budapest

Lors de ce point qui s'adressait aux représentants de la presse francophone en Hongrie, nous relèverons en premier lieu la présence des ambassadrices du Canada, de la Colombie et du Maroc. Exprimant leur profond attachement à la francophonie et nous livrant par là un geste d´amitié auquel nul ne saurait rester insensible.

Pour commencer, Pascale Andréani nous livre trois mots-clés symboliques qui résument l'esprit de cette présidence :

- relance,

- puissance,

- appartenance.

Relance, tout d'abord, sur le plan international, avec une attention toute particulière portée sur l'Afrique (Mali, Sahel), les Balkans (stabilité) et la zone Indo-Pacifique, sans compter un rôle à jouer pour tenter de contribuer à un règlement du conflit russo-ukrainien par un dialogue ouvert, mais ferme (forts, nous dit-on, d'un consensus entre les 27 États de l'Union). Sur ces thèmes sont programmées des réunions des ministres en février et juin (1). Relance associée à une démonstration de Puissance en renforçant le rôle de notre Défense, avec l'adoption d'une boussole stratégique commune et l'élaboration d'un „livre blanc”. Quant à l´Appartenance, il s'agit en l'occurrence de rétablir et renforcer le sentiment d'appartenance à une même communauté sur la base du partage et de la solidarité entre les États-membres.

En matière d'Économie, l'accent est mis sur trois sujets : l'environnement, le numérique, enfin sur un „modèle économique et social”. Ce dernier reposant sur le principe d'un salaire minimum (qui reste à définir par chacun), la soumission d'une part (pourcentage à définir) des contrats aux conventions collectives, enfin sur l'égalité hommes/femmes avec davantage de transparence.

Autre sujet : la Politique migratoire. Sur ce point, contrairement à une idée parfois émise, la coopération fonctionne bien avec la Hongrie (visite à Budapest de notre ministre de l'Intérieur en janvier dernier) et les pays de la zone. C'est ainsi que la France sera associée à une prochaine réunion du V4 sur le sujet. Parmi les points abordés : le renforcement des frontières extérieures, une gestion plus efficace de la politique de Schengen et une amélioration des cas d'urgence associée à une meilleure gestion de la crise. (Révision des accords de Dublin et réforme du droit d'asile.)

Dernier thème, et non des moindres, la Dimension humaine. Le 9 mai 2021, dans le cadre de la journée de l'Europe, s'était tenue à Strasbourg une Conférence sur l'avenir de l'Europe avec entre autres la participation de citoyens et de la société civile. Opération qui sera renouvelée, doublée d'une consultation des citoyens par internet. Ceci afin de mieux cerner leurs attentes, notamment en matière de qualité de vie et de défense des droits de l'Homme. (Ce dernier point sur lequel persistent des divergences entre la Hongrie et les institutions).

L'éducation (jeunesse) et les échanges culturels, enfin, avec la tenue en juin d'un forum consacré aux universités (occasion de réfléchir au rôle des universités dans l'Europe du futur et sur leur contribution à sa construction). Un constat : le succès du programme Erasmus, qui fête cette année ses 35 ans. Des échanges culturels qui semblent bien fonctionner et ce, au-delà du rôle des États et institutions, également sur initiatives individuelles comme c'est le cas entre la France et la Hongrie.

Telles sont, ici résumées, les grandes lignes qui devraient marquer la présidence française (janvier-juin). Ceci, comme c'est d'usage, en étroite concertation avec les deux présidences suivantes : la République tchèque et la Suède. Un programme ambitieux, mais prometteur.

Pierre Waline

(1): en raison de la tenue des élections prévue pour fin avril en France, la présidence actuelle se voit contrainte de concentrer ses actions sur une période relativement rapprochée.