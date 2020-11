En 1990 quelques Franco-Hongrois s'organisaient

Il y a trente ans, nous avions pris l’initiative de créer une association intitulée L’Association Généalogique des Français d’Origine Hongroise (AGFOH) dont le siège social était situé à Néris-les-Bains, dans le département de l’Allier. Cette association édita dès août 1990 une publication trimestrielle : Le Lien Généalogique de l’AGFOH. Nous venons d’en retrouver le N°2 qui regroupe les noms des 18 premiers abonnés. https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12823633k

Que sont-ils devenus, ces 18 premiers membres ? Certains d’entre eux lisent peut-être aujourd’hui le JFB. Voici quelques noms : Belay, Boraly, Boursin, Cormary, Czado-Costagliola, Feuquières, Jourdan, Kupeczki, Lepouchard, Novak, Pallas, Sebestyén, Krempp, Weissberg, Weiter, Kalász… l’objectif était alors d’atteindre les 50 abonnés pour le 31 décembre 1990, mais malgré l’aimable aide de Monsieur Szabolcs de Vajay (1921-2010), le sort en voulut autrement et cette association ne survécut pas à la séparation !

Szabolcs de Vajay avait quitté la Hongrie en 1943 pour vivre d’abord en Argentine, puis en France où nous l’avions connu, et enfin en Suisse où il mourut dans sa 89ème année. Cet historien et généalogiste possédait la plus grande bibliothèque privée d’ouvrages généalogiques hongrois d’Occident et avait écrit une trentaine de livres. Il avait été fonctionnaire de l’Unesco et Président de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique (C.I.G.H.) de 1982 à 1985). Sa bibliothèque se trouve au château Károlyi, à Fehérvárcsurgó, village et commune du comitat de Fejér. C’est la Fondation Joseph Károlyi qui en a la gestion.

Dès le début, Le Lien Généalogique de l’AGFOH, publia les écrits des premiers abonnés, comme celui de Jean-Claude Pallas qui pensait alors que ses ancêtres hongrois avaient exercé la profession de drapier et étaient arrivés en France à la fin du 16ème siècle, particulièrement en Alsace, puis en Charente où ils firent souche.

Un article traitait de l’influence réciproque des langues et des cultures. Nous avions alors rappelé que du français viennent les mots hongrois comme akkord, aldruista, antibiotikum, autodafé, barrikád, beton, bulletin, kamion, kompliment, telefon, etc. et que du hongrois viennent les mots français comme coche, cymbalum, dolman, goulasch, hussard, paprika, sabre, vampire, etc. La France avait beaucoup appris de la Hongrie au Moyen Âge dans les domaines de l’élevage du cheval, de la pelleterie et de la maroquinerie. Nous soulignions aussi qu’au temps des humanistes, des relations très étroites s’étaient établies entre savants hongrois et français du 16ème siècle. Notre intention avait été d’établir une liste de personnalités françaises ayant des origines hongroises et réciproquement une liste de personnalités hongroises ayant des origines françaises. Depuis trente ans nous supposons que cela a été fait ça et là, via le web.

Mais déjà, nous avions noté qu’Éva Hegedüs, la femme de Raymond Barre, notre Premier-Ministre d’août 1976 à mai 1981, était d’origine hongroise, étant née à Budapest en 1920. Leur postérité est donc d’origine hongroise. Éva Hegedüs avait été mariée en premières noces également à un Français. De même, nous avions remarqué qu’une des actrices les plus populaires de France, Isabelle Huppert (photo ci-contre) avait des origines hongroises par son grand-père Ludvik, Karol Huppert, né à Eperjes (comitat de Csongrád) en 1875. Tout comme nous avions souligné que la psychanalyste Judith Dupont, née Judith Dormandi était née à Budapest en 1925 et que Christine Arnothy, de son vrai nom Irène Kovach de Szendrö, femme de lettres et journaliste française, était née en 1930 à Budapest.

Bien sûr, il était arrivé à quelques membres de L’Association Généalogique des Français d’Origine Hongroise d’aller au festival de La Chaise-Dieu, écouter le célèbre pianiste français d'origine hongroise Georges Cziffra (1921-1994), connu pour son interprétation des œuvres de Franz Liszt.

Il y a trente ans, en quelques mois seulement, l’action de cette association avait été à l’évidence embryonnaire, mais elle avait eu le mérite d’éveiller un intérêt pour les échanges franco-hongrois.

Claude Donadello