De la Seconde Guerre mondiale à aujourd’hui : les relations helvético-hongroises

Sous un soleil radieux, l'ambassade de Suisse à Budapest a célébré, le jeudi 12 juin, les liens profonds et durables qui unissent la Suisse et la Hongrie lors d'un pique-nique convivial.

Cet événement a marqué l'apogée de l'exposition et du programme public « Traces suisses à Budapest » par un concours qui permettait de remporter un voyage en Suisse.

Cette initiative fut conçue pour révéler au grand public l'empreinte helvétique dans les rues de la capitale hongroise à travers la photographie, l'exploration interactive et des promenades guidées.

Le maire de Budapest a profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude envers la contribution des entrepreneurs suisses en Hongrie, partageant l'ambition de longue date de son pays de devenir la "Suisse de l'Europe centrale".

Cette aspiration témoigne de la reconnaissance de l'excellence suisse, notamment en matière d'ingénierie et d'innovation, qui a durablement marqué le paysage hongrois.

Une collaboration ancrée dans l’histoire : une influence dans le domaine architectural

L'influence suisse s'est manifestée dans de nombreux domaines, et plus particulièrement dans l'architecture, grâce à des personnalités visionnaires qui ont choisi Budapest comme terrain d'action.

Impossible de parler de l'influence suisse à Budapest sans mentionner tout d’abord Abraham Ganz. Né en Suisse, près de Zurich, cet ingénieur en mécanique et fondeur de fer est arrivé à Pest en 1844. Son impact sur la ville est colossal et dépasse largement le cadre de la simple construction. Celle-ci a favorisé le développement de l'industrie et des chemins de fer. Son entreprise a également contribué à la réalisation d'infrastructures essentielles, notamment le Pont des Chaînes Széchenyi.

Un autre Suisse notable est Robert Wirth (1866-1944), architecte et urbaniste, qui a profondément marqué le développement des Bains thermaux Széchenyi, en jouant un rôle crucial dans l'agrandissement et la modernisation du complexe. Les bains Széchenyi sont aujourd'hui l'un des monuments les plus emblématiques de Budapest, et l'apport de Wirth à leur fonctionnalité et leur esthétique est indéniable.

Une histoire familiale a également laissé son empreinte dans les rues de cette charmante capitale hongroise. L'architecte du Grand Hôtel Royal (aujourd'hui Corinthia Hotel Budapest), construit en 1896, est Rezső Lajos Ray. Né en Suisse, il est devenu un architecte influent en Hongrie, apportant son expertise internationale à des projets majeurs comme cet hôtel de style néo-Renaissance française. Son fils, Rezső Vilmos Ray, né à Budapest, est lui-même l’architecte du château d'eau de l'île Marguerite, construit en 1911. Bien que né en Hongrie, il a évidemment hérité une partie de son éducation et de son héritage culturel de son père suisse.

Carl Lutz et la protection de la communauté juive de Budapest

Outre l’aspect architectural, la présence suisse marqua Budapest et plus largement la Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale, période au cours de laquelle de nombreux diplomates et citoyens de pays neutres ont œuvré pour protéger et sauver autant de personnes que possible de la déportation. Placées sous la protection de consuls et d’ambassadeurs étrangers, les maisons et appartements du ghetto, se situant dans l’actuel quartier d’Újlipótváros, garantirent une certaine sécurité à la population juive qui y vivait. Cette initiative fut majoritairement menée par le Suisse Carl Lutz. Né en 1895 à Walzenhausen en Suisse, ce diplomate et « Juste parmi les nations » sauva par ses actions et sa détermination sans limite des milliers de Juifs de la mort et de l’horreur des camps. Dans une période caractérisée par les tensions et négociations, son empreinte est indéniable et ses décisions furent cruciales.

Il est impossible d’évoquer l’œuvre de Carl Lutz sans citer la plus vaste opération de sauvetage de la Seconde Guerre mondiale dont il est à l’origine. Il mit en place un astucieux système de lettres de protection fournissant à des milliers de Juifs des papiers leur permettant d’échapper aux nazis. Après le 19 mars 1944 et l’invasion de la Hongrie par l’Allemagne, Lutz dut négocier avec des responsables de la Schutzstaffel (SS à Budapest) parmi lesquels Edmund Veesenmayer et Adolf Eichmann afin de mettre en place son système de protection. Les négociations finirent par porter leurs fruits puisque la Maison de Verre, située au 29 Vadász utca et placée sous protection suisse en 1944, accueillit plus de trois mille juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce lieu qui prit le titre de « Service d'Émigration de la Division des intérêts Étrangers de la légation Suisse » servit de base pour la résistance en tant que haut lieu de contrefaçon de lettres de protection.

Une autre action menée par Carl Lutz fut l’instauration de maisons protégées à la suite des multiples négociations avec les autorités hongroises. Au total, il en instaura 76 dont plusieurs le long de la rue Pozsony, chacune avec des plaques diplomatiques suisses afin d’y loger le quota de 7 800 juifs précédemment fixé.

En signe d’hommage et de reconnaissance pour ses actions de protection de la communauté juive de Budapest, un mémorial lui est dédié dans le VIIe arrondissement de Budapest. Son nom fut également donné au quai se trouvant au pied du Parlement hongrois.

Des relations helvético-hongroises toujours d’actualité

Parce que les relations entre la Suisse et la Hongrie ne sont pas seulement ancrées dans l’Histoire, elles restent aujourd’hui encore un symbole de cohésion et de partenariat.

La coopération économique et commerciale est mise en lumière par la « Swisscham Hungary », la Chambre de Commerce helvético-hongroise fondée en 1995 et chargée de promouvoir ces relations bilatérales. Elle facilite les échanges entre les membres et les représentants des gouvernements des deux pays, parmi lesquels le ministre suisse des Affaires étrangères Mr. Ignazio Cassis. Cette Chambre de Commerce regroupe un large spectre d’entreprises, toutes provenant de l’un ou l’autre pays, actives dans l’industrie ainsi que la distribution des produits de consommation courante.

Réel propulseur des échanges économiques entre la Suisse et la Hongrie, la « Swisscham Hungary » s’inscrit dans une stratégie de coopération plus large mise en place dès 2022. En effet, s’appuyant sur des relations historiques ainsi que sur le succès d’une première contribution suisse (2007-2017), ce nouveau programme de coopération vise à réduire les disparités économiques et sociales en Hongrie mais également à renforcer les relations bilatérales. Cette entraide fondamentale est possible grâce à la participation d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, mais également d’entreprises, comme évoqué précédemment.

Cette coopération se concentre sur des domaines dans lesquels la Hongrie a des besoins manifestes, et où la Suisse, de par son expérience et expertise, peut apporter une réelle plus-value. La coopération en matière de recherche, la lutte contre le trafic d’êtres humains, la formation professionnelle, la santé, l’efficacité énergétique sont autant de thèmes abordés dans le cadre de cette coopération.

Si les relations helvético-hongroises vous intéressent, nous vous recommandons la lecture des œuvres de Christian Campiche, Anna Szücs ou encore Bálint-Géza (Valentin) Basilides.

Manon Guignard et Louanne Tiozzo