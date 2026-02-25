Cocorico - un club de loisirs pour enfants francophones

JFB a rencontré Florian Marx, à l’origine du club de loisirs pour enfants francophones « Cocorico ».

JFB : On ne pouvait trouver un nom plus « frenchy » que Cocorico. Qui a trouvé ce nom ?

Florian Marx : Le nom s’est imposé assez naturellement. Nous cherchions quelque chose de simple, joyeux, immédiatement reconnaissable, et qui évoque à la fois la France et l’énergie de l’enfance. « Cocorico », c’est un mot que tous les enfants francophones connaissent, même les plus jeunes.

Il évoque quelque chose de vivant, de spontané, et aussi une certaine fierté d’être francophone. C’était important pour nous que ce nom reflète l’esprit du projet : un espace où les enfants peuvent parler français naturellement, entre eux, dans un cadre vivant et stimulant.

JFB : Pourriez-vous nous dire d’où vous est venue l’idée de faire ce club pour enfants ? Quel était son but ?

F. M. : Je suis enseignant au Lycée Français de Budapest depuis plus de vingt ans, et ma compagne Juli y travaille également depuis dix ans. Au fil des années, nous avons observé une réalité très simple : beaucoup d’enfants francophones ou bilingues ont peu d’occasions de parler français en dehors de l’école ou du cadre familial.

Nous avons donc voulu créer ce que nous aurions aimé trouver pour nos propres enfants : un espace francophone en dehors de l’école, où le français est simplement la langue naturelle des échanges, des activités et des relations entre enfants.

Avec Cocorico, notre intention n’est pas de reproduire l’école, mais de proposer quelque chose de complémentaire : des activités non scolaires, dans une ambiance chaleureuse, un endroit où les enfants ont envie de venir, et surtout de revenir, parce qu’ils s’y sentent bien.

Nous attachons une grande importance à l’ambiance que nous créons. Les enfants doivent se sentir en confiance, libres de s’exprimer, et naturellement amenés à parler français.

Aujourd’hui, nous portons ce projet tous les deux, avec la même conviction : permettre aux enfants de garder une relation naturelle et positive avec le français, à travers des expériences qui comptent pour eux.

JFB : À quel public s’adresse Cocorico ? Est-ce réservé aux élèves du Lycée Français ?

F. M. : Non, Cocorico ne s’adresse pas uniquement aux élèves du Lycée Français. Notre démarche est ouverte à tous les enfants pour qui le français fait partie de leur vie.

Cela inclut les familles francophones installées à Budapest, les familles franco-hongroises, mais aussi des familles hongroises qui reviennent d’une expatriation en France ou dans un pays francophone. Dans ces situations, les parents ne parlent pas toujours français, mais les enfants ont été scolarisés en français et il est important pour eux de garder ce lien vivant.

Nous accueillons également des familles bilingues ou internationales qui souhaitent que leurs enfants continuent à parler français dans des contextes naturels, avec d’autres jeunes de leur âge.

Certaines familles font d’ailleurs un réel effort pour permettre à leurs enfants de participer : nous avons par exemple des enfants qui viennent de Miskolc ou de Velence pour assister à certaines activités. Cela montre à quel point ce type d’initiative répond à un besoin réel.

JFB : Comment fonctionne Cocorico ? Quel est son principe pédagogique ?

F. M. : Le principe est simple : les enfants participent à des activités variées — jeux, projets créatifs, expériences, cuisine, jeux de piste — et tout se passe en français.

Le français n’est pas l’objet de l’activité, c’est la langue naturelle de communication.

Les enfants progressent surtout parce qu’ils utilisent le français dans des situations réelles, avec d’autres enfants. Ils coopèrent, échangent, créent ensemble. Cela leur permet de développer leur aisance et leur confiance de manière naturelle.

JFB : Y a-t-il quelque chose qui vous marque particulièrement dans la manière dont les enfants évoluent au fil des séances ?

F. M. : Oui, ce qui nous marque le plus, c’est l’évolution de leur attitude vis-à-vis du français.

Certains enfants comprennent très bien la langue, mais hésitent à la parler, parce qu’elle reste associée à l’école ou à la famille. Lorsqu’ils se retrouvent dans un cadre naturel, avec d’autres enfants, ils commencent progressivement à oser davantage.

Ils prennent la parole plus spontanément, participent davantage, et gagnent progressivement en assurance. Le français devient une langue dans laquelle ils se sentent à l’aise, une langue qu’ils utilisent naturellement pour échanger et créer des liens.

Ce changement est essentiel, car il transforme durablement leur relation à la langue, mais aussi leur confiance en eux.

JFB : Le succès grandissant vous a poussé vers d’autres projets ?

F. M. : Oui, très clairement. Nous avons commencé en janvier 2025 avec une matinée thématique mensuelle. Dès le départ, nous avons senti un réel intérêt de la part des familles, et progressivement, nous avons développé de nouveaux formats pour répondre à leurs besoins.

Aujourd’hui, nous proposons également des activités hebdomadaires, des rencontres pour les familles, ainsi que des séjours en colonies de vacances en France, où les jeunes passent leurs journées en français, entourés d’autres jeunes francophones.

Ce sont les familles elles-mêmes qui nous ont encouragés à aller plus loin, en exprimant le besoin de proposer davantage d’occasions pour leurs enfants d’utiliser le français dans leur vie quotidienne.

JFB : Et quels sont vos futurs projets ? Avez-vous un calendrier événementiel ?

F. M. : Oui, nous proposons un programme régulier tout au long de l’année, avec des activités mensuelles, des programmes hebdomadaires, ainsi que des séjours en France pendant l’été.

Notre objectif est de continuer à développer cet espace francophone, et de le rendre accessible à un public toujours plus large, tout en contribuant à faire vivre la communauté francophone à Budapest.

Le calendrier détaillé et les informations pratiques sont disponibles sur notre site internet.

JFB : Qu’est-ce qui vous motive le plus dans ce projet aujourd’hui ?

F. M. : Ce qui nous touche le plus, c’est de voir les enfants s’approprier le français de manière naturelle. Ils prennent confiance, créent des liens. Le français devient simplement une langue qu’ils utilisent dans leur quotidien, avec d’autres jeunes de leur âge.

Nous voyons aussi les liens qui se créent entre les familles. Cocorico devient peu à peu un lieu de rencontre au sein de la communauté francophone.

Notre ambition est simple : offrir aux enfants un espace où ils utilisent le français naturellement, dans des moments qu’ils vivent pleinement et qui les accompagnent durablement dans leur vie.

Cocorico propose aujourd’hui des activités francophones pour les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans, à travers différents formats : activités mensuelles, programmes hebdomadaires et séjours en France.

Propos recueillis par Claire Hunyadi

Contact et informations :

Site internet : https://www.cocorico.hu

Email : info@cocorico.hu

Page Facebook : https://www.facebook.com/CocoricoBudapest/